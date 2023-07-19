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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti
Ekleme: 19.07.2023 - 19:59 Güncelleme: 19.07.2023 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan El Vatan Sarayı'nda heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti

Al Nahyan, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Zayed Devlet Nişanı' tevdi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, 'Zayed Devlet Nişanı' ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti

Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirveye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi: Bileklik detayı dikkat çekti
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