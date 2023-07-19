  • USD: 26,82 - 26,87
  • EURO: 30,18 - 30,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP MYK olağanüstü toplandı: Sızdırılan toplantıda bulunan üyelerin istifası istenecek

İmamoğlu'nun öncülük ettiği ve içlerinde CHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı sonrasında MYK olağanüstü toplandı. Toplantıda, söz konusu görüşmeye dahil olan isimlerin istifasının isteneceği iddia ediliyor.

CHP MYK olağanüstü toplandı: Sızdırılan toplantıda bulunan üyelerin istifası istenecek
Ekleme: 19.07.2023 - 12:33 Güncelleme: 19.07.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
CHP MYK olağanüstü toplandı: Sızdırılan toplantıda bulunan üyelerin istifası istenecek
CHP'de kaotik anlar sürüyor...

Seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündemiyle sarsılan parti, bu kez de İmamoğlu'nun sızdırılan toplantısıyla çalkalandı.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan istifa etmesi tarafında olduğu bilinen İmamoğlu, CHP'li meclis üyelerinin de aralarında olduğu bir grup ile toplantı düzenledi.

Kılıçdaroğlu'nu devirme görüşmesi olarak nitelendirilen toplantı medyaya sızdırıldı.

Toplantının ifşa olması sonrasında İmamoğlu "Sızdıranı araştıracağız" açıklamasında bulundu.

MYK olağanüstü toplanıyor
Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

MYK toplantısının hangi gündemle bir araya geleceği belirtilmedi ancak, ana konunun sızdırılan toplantı olduğu konuşuluyor.

İstifaları istenecek
Bir diğer yandan sosyal medyada konuya dair yorum yapan siyasi isimler ve gazeteciler, MYK toplantısında sızdırılan görüşmede bulunan MYK üyelerinden bazı isimlerin istifasının isteyeceği iddia ediliyor.
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na şarkılı gönderme: Tutmayın yol verin gidene
Yatırımcının gözdesi Türkiye olacak: Yeni anlaşmalar yakın! 'Körfez Seferi'nde son durak BAE
CHP MYK olağanüstü toplandı: Sızdırılan toplantıda bulunan üyelerin istifası istenecek
İmamoğlu'ndan 'gizli toplantı' ile ilgili ilk açıklama
Yenilenen Türk zırhlısı ilk kez IDEF 2023'te boy gösterecek
CHP’li gazeteci Barış Yarkadaş’tan 'değişim' çağrılarına olay gönderme: Önce kendilerinden başlayabilirler
Seyir halindeki metrobüste korku dolu anlar: Yangın paniğe neden oldu!
'Erdoğan için yarışıyorlar' ABD'li dergiden çarpıcı Türkiye analizi…
Çanakkale'de yanan alanlar havadan görüntülendi
CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm
İsrail basını, dikkat çeken başlıkla Türkiye'nin atağını yazdı
Türkiye'ye övgü! Gündemde Suudi Arabistan ile imzalanan 9 anlaşma var
Gözler Türkiye'nin vereceği kararda: İsveç NATO'ya ne zaman girecek? Ajanslar bir tarihe işaret etti
Kulisleri sallayan bomba iddia! CHP'nin HDP aşkı tekrar alevlendi: 'Muhteşem üçlü' için formül arayışı
CHP'de gizli darbe toplantısı! İmamoğlu'nun ihanet toplantısı ifşa oldu
Savcı mütalaasını açıkladı: Merdan Yanardağ hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten sekiz yıl iki aya kadar hapis talebi
Birleşik Krallık ve Türkiye'den önemli adım: Resmen duyuruldu
Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl olacak

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor! Bugün hava nasıl olacak

Gaziosmanpaşa'da ev sahibi dehşeti: 15 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde öldürdü

Gaziosmanpaşa'da ev sahibi dehşeti: 15 yıllık kiracısını çocuğunun gözünün önünde öldürdü

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

Karadenizli için 'imkansız' diye bir şey yoktur! Bakın ne yaptı

Karadenizli için 'imkansız' diye bir şey yoktur! Bakın ne yaptı

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul'da elektrikler kesilecek! O ilçeler duyuruldu

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…