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CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri çevreye yayılan kanalizasyon kokusunu önlemek için çuvalla önlem aldı. Artan pis koku şikayetleri üzerine harekete geçen ASKİ ekiplerinin kanalizasyon bacalarını çuval parçalarıyla kapatması büyük şaşkınlık yarattı. CHP'li belediyenin ilkel çözümü de kokuyu engelleyemedi.

CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm
Ekleme: 19.07.2023 - 10:36 Güncelleme: 19.07.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm
Aydın'da, son günlerde aşırı sıcakların da bastırmasıyla kentin büyük bölümünü, kanalizasyonlardan gelen pis koku sardı.

CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm

Vatandaşların durumdan şikâyet etmeye başlaması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, kentin merkezi konumundaki Efeler ilçesindeki rögarları kontrol etti.

Ardından da ASKİ ve Efeler Belediyesi ekipleri, çok sayıda kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapattı.

Belediyenin bu ilkel çözümü ise görenleri hayrete düşürürken problem çözülmedi.
CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm

Duruma isyan eden vatandaşlar ise CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Bacaların çuvalla kapatılmasının bir işe yaramadığını dile getiren vatandaşlar, 'Kanalizasyonlardan artan sıcaklığın da etkisiyle kötü bir koku yayılıyor.

CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm

Sokaklarda burnumuzu kapatarak yürüyebiliyoruz. Bulunan çözüm bu mu? Bu çağdışı çözüm işe yaramadı. Belediye resmen çuvalladı.

CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm

Ayrıca çok çirkin bir görüntü oluştu. Belediye bu kanalizasyonları yaz-kış düzenli olarak temizleseydi bu koku olmayacaktı.

Yazın ortasında bu ağır kokuyu çekmek zorunda değiliz' dedi.

CHP’li belediye ‘Çuval’ladı! Kanalizasyon kokusuna ilkel çözüm

Tepkilerin artması üzerine bu kez bacaların, Efeler Belediyesi tarafından böceklerin çıkmaması için çuvalla kapatıldığı iddiası ortaya atıldı.

Ancak bu iddia da tepkileri dindirmeyince, belediye çuvalları sökmeye başladı.



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