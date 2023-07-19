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CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sosyal medyaya sızan gizli toplantısıyla ilgili konuştu. Toplantıdan genel merkezin haberinin olmadığını belirten Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır." dedi.

CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
Ekleme: 19.07.2023 - 15:39 Güncelleme: 19.07.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' talebinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li kurmayların online olarak gerçekleştirdikleri toplantı sosyal medyaya sızdı. Bu gelişmenin ardından CHP MYK'sı olağanüstü toplandı.

MYK toplantısı sonrası kamera karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin sert ifadeler kullandı.

'Partinin hiyerarşisini dikkate almayan bir toplantı'
Öztrak, Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır.' dedi.

Genel merkezin toplantıdan haberi yoktu
Toplantıdan genel merkezin haberinin olup olmadığı da sorulan Öztrak, 'Haberimiz yoktu' yanıtını verdi.
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CHP'den İmamoğlu'nun gizli toplantısına zehir zemberek sözler: Partimizin hiyerarşisini dikkatte almayan bu toplantıdan haberimiz yoktu
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