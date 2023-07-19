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Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

Bilim insanları, nadir görülen yıkıcı bir “yamyam” Güneş fırtınasının bugün Dünya’ya ulaşacağı hakkında uyardı.

Ekleme: 19.07.2023 - 10:22 Güncelleme: 19.07.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!
Bilim insanları, nadir görülen ve yıkıcı sonuçlara neden olabilecek “yamyam” Güneş fırtınasının bugün Dünya'ya çarpacağını açıkladı.

Yamyam kütle atılımlarının elektronik sistemler, uydular ve haberleşme sistemleri üzerinde etkili olması bekleniyor.

YAMYAM GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Güneş fırtnaları, Güneş'in manyetik alanları aniden değiştiğinde veya yeniden hizalandığında, büyük miktarda enerji açığa çıkararak Güneş'ten fırlatılan plazma olarak bilinen yüklü madde bulutlarına deniliyor.

Bilim insanları bugün yaşanacak olan Güneş fırtınasını 'yamyam' olarak adlandırıyor, çünkü bu fırtına, kendisinden önce gelen fırtınaları silip süpürüyor.

Birmingham Üniversitesi'nden uzay ortamı uzmanı Dr. Sean Elvidge, bu fırtınaların Dünya'nın manyetik alanında önemli bozulmalar yarattığını, ve iletişim sistemlerini etkilediğini söyledi.

“Yamyam' Güneş kütle atımlarının oluşumu, ikinci ve daha hızlı bir püskürmenin ilk püskürmeye yetişip onu yutarak devasa bir plazma dalgası oluşturması ile gerçekleşir.” diyen Dr. Elvidge, bu tür çarpışmaların potansiyel sonuçlarını vurgulayarak, Güneş'in muazzam gücünün, Dünya'nın teknolojik altyapısını etkileme kapasitesinin altını çizdi.

Bilim insanlarından 'yamyam' güneş fırtınası uyarısı!

'İLETİŞİM SİSTEMLERİ ETKİLENECEK'
Diğer taraftan, Dünya'ya bugün çarpacak olan 'yamyam' Güneş atılımımı bulutu, 4 gün önce Güneş'te meydana gelen bir püskürmeye eşlik eden bir 'karanlık patlama' ve 24 saat sonra ayrı ve daha büyük bir güneş lekesinden kaynaklanan daha hızlı bir püskürme ile tetiklendi.

Diğer taraftan, benzer bir olay iki yıl önce meydana gelmiş ve önemli bir jeomanyetik fırtınaya yol açmıştı. Güneş fırtınaları, G-ölçeği kullanılarak sınıflandırılıyor ve 'yamyam' güneş fırtınası ile ilgili mevcut tahminler, zayıf elektrik şebekesi dalgalanmaları ve uydu operasyonları üzerinde küçük etkiler ile karakterize edilen G-1 seviyesinde bir fırtınaya işaret esiyor.

Öte yandan, G-2 (orta), G-3 (güçlü) ve G-4 (şiddetli) gibi daha güçlü fırtınalar, koruma cihazlarında yanlış alarmları tetikleyebiliyor, elektrik kesintilerine neden olabiliyor ve alçak Dünya yörüngesindeki uydu kontrolünü bozabiliyor. En şiddetli olarak nitelenen G-5 jeomanyetik fırtınaları ise oldukça nadir gerçekleşiyor.
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