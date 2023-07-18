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YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

YouTube, "kararlı ses" özelliğini test ediyor. Bu özellikle beraber videolardaki ani ses patlamaları engellenmiş olacak. İşte yeni özellikle ilgili tüm detaylar.

Ekleme: 18.07.2023 - 13:02 Güncelleme: 18.07.2023 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak
Bazı YouTube kullanıcıları, yakında videolarının sesini daha tutarlı bir seviyede tutmaya yardımcı olacak yeni bir özellikle karşılaşabilir.

Bir Reddit kullanıcısı, henüz duyurulmamış bir ayarı keşfettikten sonra YouTube, kararlı ses özelliğinin şu anda küresel kullanıcılarla test edildiğini onayladı.

Adından da anlaşılacağı gibi, 'Kararlı Ses', bazıları diğerlerinden daha yüksek olabilen YouTube videolarındaki sesi eşitlemek için kullanıma sunulacak. Öte yandan, özelliğin resmi olarak duyurulmadığı belirtilirken, yapay zeka tarafından desteklendiği tahmin ediliyor. Bir YouTube sözcüsü TechCrunch'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu anda kullanıcılar için video izlerken daha tutarlı bir ses sağlayan yeni bir YouTube dinleme kontrolü özelliğini test ediyoruz. Deneme, küresel ve mobil cihazlarda test ediliyor.

Video ayarlarına göz atın

Kararlı ses özelliğini test eden kullanıcılar arasında olup olmadığınızı anlamak için, herhangi bir videonun ayarlar bölümüne gidin ve özelliğin görünüp görünmediğine göz atın.

Öte yandan, kararlı ses uygulamaları yeni bir şey değil. Spotify ve Apple Music gibi birçok popüler yayın hizmeti, beklenmedik ses artışlarını önlemek için yerleşik normalleştirme araçlarına sahip.

YouTube'un farklı içerik oluşturuculara ait milyonlarca videosu olduğu göz önüne alındığında, bir sonraki videonun kulağa nasıl geleceğinden her zaman emin olamazsınız.

Özellikle, videoyu otomatik oynatmayı etkinleştirdiğinizde sürprizler olabilir. İlk klipteki rahat ses seviyesi, sonraki videolarla hiç eşleşmeyebilir. Bu nedenle, yeni özelliğin birçok kullanıcının işine yarayacağını söyleyebiliriz.

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak
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