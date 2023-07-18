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Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü!

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. Aygül Ç. tarafından iddiaya göre yatağında hareketsiz şekilde bulunan 1 yaşındaki Toprak Ç.'nin götürüldüğü sağlık merkezinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Toprak Ç:'nin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine anne Aygül Ç. ile birlikte yaşadığı Ahmet Ö. gözaltına alındı. Talihsiz çocuktan geriye kuruması için ipe asılan kıyafetleri kaldı...

Ekleme: 18.07.2023 - 11:38 Güncelleme: 18.07.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü!Türkiye'nin konuştuğu olay Antalya Aksu'da yaşandı. Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü!
Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine kattı sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.'nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi. Öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.'nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliğine gelen polis ekipleri anne Aygül Ç.'yi hastanede, Ahmet Ö.'yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü!

"KADIN ÖLDÜRMÜŞ DİYE DUYDUM"

Anne Aygül Ç. ve Ahmet Ö. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. İkilinin yaşadığı evin sahibi Ümmü Kalay, çiftin mahallede pek görünmediğini, Aygül Ç.'nin de önceki eşinin cezaevinde olduğunu söyledi. Mahalle muhtarı Ali Gönül de olayı duyunca üzüldüğünü söyledi.

Ahmet Ö.'nün sık sık mahalle kahvesine gelen sessiz ve kendi halinde biri olduğunu belirten muhtar Gönül, "Kadın öldürmüş diye duydum.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü!

Darp izleri vardı. Adam işteymiş zaten. Ahmet Ö. sessizdi. Sürekli kahveme gelirdi. Kavgacı biri değildi. Kadının önceki eşi cezaevindeymiş, Ahmet Ö. kadını kaçırmış birlikte yaşıyorlardı" dedi.

Öte yandan tek katlı evin içerisinde eski eşyaların olması dikkati çekti.

Kapı girişinde çok sayıda elektrikli motosiklet bulunan evin bahçesinde ise Toprak Ç.'den geriye pembe renkli kuruması için asılan kıyafetlerin kaldığı görüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Antalya’da 1 yaşındaki Toprak Bebek dövülerek öldürüldü!
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