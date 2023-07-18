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Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

Ekleme: 18.07.2023 - 12:21 Güncelleme: 18.07.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Binlerce vatandaşı dolandıran kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, uzun süre gündemde yer aldı.

Ekiplerin yakalanmasına yönelik çalışmaları uzun süre devam etti.

Kırmızı bültenle aranan Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci sona erdi.

Türkiye'ye iade edildi
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararını onayladı.

Bunun üzerine 20 Nisan'da uçakla İstanbul'a getirildi ve buradaki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mütalaa verildi
Gözler ise Özer hakkında istenen cezaya çevrildi.

Cumhuriyet Savcısı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

İstenen ceza belli oldu
Mütaalada, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Olaya ilişkin süreç
Adliyede savcılığa çıkarılan Özer, "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Özer çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Faruk Fatih Özer, 2014 yılında Gebze'de bir yazılım şirketi kurduğunu, bu şirketin faaliyet alanının mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine olduğunu anlattı.

İfadesi ortaya çıktı
Özer'in ifadesi şöyle:

Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm. Koineks isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli'de bir ofis kiralayarak kurdum. Aynı zamanda Gebze'deki yazılım şirketindeki faaliyetlerim de devam ediyordu. Koineks isimli firmayı kurduktan sonra işe alıma başladım ve 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin ve Etheryum, Litecoin, Dogecoin ve Ripple isimli coinler olmak üzere 5 coinin alım satım işlerine aracılık ettim. 2020'de global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe ilçesinde ofis kiralayarak devam ettim.

Şirketin yapısını anlattı
Şirkete yazılımcı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişileri aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye'nin ilk 3 kripto para borsasında yer almıştı. Faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi.

"Kimseyi dolandırmadım"
Üzerine atılı "dolandırıcılık", "örgüt kurmak ve yönetmek" ve "mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarını kabul etmeyen Özer, "Kimseyi dolandırmadım. Mal varlığı değerlerini aklamadım." ifadelerini kullandı.
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
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