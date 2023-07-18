TEM dijital incelemeden 2 DEAŞ’lıyı tespit etti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ele geçirilen video ve fotoğraf incelemesinde 2 DEAŞ’lının kimliğini deşifre etti. TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken ikamette çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin el konulan dijital materyallerinde yapılan video-fotoğraf analizlerinde ve sosyal medya hesaplarında örgütün propagandasını yapmak amacıyla yayınlanan görüntülerin yapılan incelemelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt adına propaganda yaptıkları anlaşılan 2 şüpheliyi tespit etti.TEM ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalar sonucunda 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan kişilerin ikametlerindeki aramalarında ele geçirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu