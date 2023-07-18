  • USD: 26,24 - 26,29
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tekirdağ'da yangın balya makinesinin kıvılcımından çıktı

Bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, onlarca hektar alan yangında küle döndü. Öte yandan yangının balya makinesinin kıvılcımından çıktığı ifade edildi.

Ekleme: 18.07.2023 - 12:30 Güncelleme: 18.07.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Tekirdağ'da yangın balya makinesinin kıvılcımından çıktı
Türkiye'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklar ardından korku dolu günlerde başladı.

Sıcak havaların ardından orman yangınları da arttı.

Yurtta orman yangınlarıyla mücadele sürerken yangının yaşandığı bir kentte Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangınına dört bir yandan mücadele edildi.

Çevre illerden gelen destek kuvvetleriyle yangın söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 3 toma ve çok sayıda itfaiye aracı görev aldı.

2 mahalle boşaltıldı
Orman yangınında alevlerin tehdit ettiği iki kırsal mahallede yaşayanların tahliyesi için çalışma yapıldı.

Malkara ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Helikopterler, sorti üstüne sorti yaparak aralıksız olarak müdahaleyi sürdürdü.

Yangın kontrol altına alındı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken Valilik konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladı"
Tekirdağ Valiliği açıklamasında, şunları söyledi:

Malkara ilçemiz Devecik Mahallesi’ndeki bir tarlada saat 15.50’de balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlayan ve Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasında bulunan çamlık alanda rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına ilk 15 dakika içerisinde müdahale edilmiştir.

Çevre illerden gelen takviyelerle birlikte toplamda 154 kara ve hava aracı ile 558 personelin katıldığı söndürme çalışmaları neticesinde gece saat 02.00 sıralarında yangın kontrol altına alınmış, saat 06:00’ya kadar soğutma çalışmaları sürdürülmüş olup halen kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangına müdahale için ekiplerimize yardımda bulunan vatandaşlarımız ellerindeki traktör ve iş makineleri ile ekiplerimizin kontrolünde söndürme çalışmalarına katılmıştır.

Yangın bölgesinde ekiplerimizce yapılacak ölçümün arından tahrip olan alan net olarak belirlenecektir.

"Allah bir daha ilimize ve ülkemize böyle yangınlar yaşatmasın"
Açıklamanın devamında, şu ifadeleri kullandı:

Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İstanbul Orman Bölge ve Tekirdağ İl Orman Müdürü, Tekirdağ Afad Müdürü, Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı, İl Jandarma ve İl Emniyet Personeli, ilgili kurum müdürleri yangını mahallinden takip ederek gerekli koordinasyonu buradan sağlamışlardır.

Yangının söndürülmesinde verdiği desteklerden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, ilimize gelerek yangın söndürme çalışmalarının organize edilmesine katkı sağlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer’e, yangına müdahale sürecinde yer alan ilgili kurum müdürlerine, personeline, komşu il ve ilçelerden gelen yardım ekiplerine, muhtarlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Allah bir daha ilimize ve ülkemize böyle yangınlar yaşatmasın.
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Gök vatanın yeni kalkanı: ASELSAN geliştirdi düşmana nefes bile aldırmayacak
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Mahmut Övür'den flaş iddia: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi?
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, Türkiye için yatırım hedeflerini açıkladı: 3,3 trilyon dolar
Mansur Yavaş halkı perişan etti! 4 Ayda Yapıldı 10 Ayda Onarılamadı!
Orman yangınında 3'üncü gün! Çanakkale alev alev yanıyor
Yunan basınında Türk-Yunan hava kuvvetleri kıyası: Ne yaparsak yapalım Türkleri anca bir adım gerimizde bırakabiliriz
CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
81 ilde fahiş fiyat denetimi
Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız
Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...
Türkiye doğalgazda en ucuz üçüncü ülke! Asgari ücret içindeki payı en düşük seviyede
Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti gündeme damga vurdu! Önemli bir noktaya vurgu yaptılar
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı
Ahmet Davutoğlu: Ümit Özdağ'a üç değil bir bakanlık verecektik
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş