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Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Hava sıcaklıklarının artması ve deniz sezonunun açılmasıyla sahillerde boğulma vakaları görülmeye başlandı. Özellikle Karadeniz sahillerinde görülen 'çeken akıntı' iyi yüzücüler için bile tehlike oluştururken, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, rüzgarlı hava ile rip akıntısına dikkati çekip, kentteki 7 bölgede denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Peki, Rip akıntısı nedir? Rip akıntısı neden oluşur? Rip akıntısı çeşitleri neler?

Ekleme: 18.07.2023 - 09:48 Güncelleme: 18.07.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Dağlı, hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Bülent Şirin'den bilgi aldı. Bölgedeki boğulma vakalarına karşı kamu kurumları ve belediyelerce tedbirlerin alındığını kaydeden Dağlı, özellikle rüzgarlı havalar için çalışma başlatıldığını belirtti.

Dağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında ortak çalışma başlatıldığını söyledi.

'RİP AKINTISI' UYARISI

Halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen rip akıntısına dikkati çekip, Samsun'un bu noktada risk taşıdığını söyleyen Dağlı, 7 bölgede denize girilmesinin yasaklandığını belirtti.

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Dağlı, 14 Temmuz'dan itibaren Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı'nın bitiminden Ünye istikametine doğru olan 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy (Costal) Sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru olan 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasındaki sahil şeridi, Polis Koleji ile Dereköy Balıkçı Barınağı, Dereköy Balıkçı Barınağı-Aquapark arasındaki 1,22 kilometrelik sahil şeridi ve Yakakent ilçesi Meydan ile doğu istikametindeki Bahçelievler'in bitiminde denize girilmesinin yasaklandığını vurguladı.

'RÜZGARLI HAVALARDA DENİZE GİRMEYİN'

​Vali Dağlı, 'Özellikle rüzgarlı havalarda içe çeken akıntıların yaşandığı sahillerimizde bu konu hakkında bilinçli olmalı. Bu akıntının profesyonel veya amatör fark etmeksizin tüm yüzücüleri etkilediğini aklımızdan çıkartmamalıyız. Vatandaşlarımızdan yüzmenin yasak olduğu bölgelerde denize girmemelerini, yüzme alanı olarak belirlenen yerleri ve cankurtaran bulunan sahilleri kullanmalarını, sahillerimizdeki uyarı tabelalarına uymalarını, meteorolojik uyarıları ciddiye almalarını, sahil ve denizlerimizde riskli hareketlerden kaçınmalarını, çocuklarından kesinlikle ayrılmamalarını ve rüzgarlı havalarda denize girmemelerini önemle istirham ediyorum. Bunun yanında tüm vatandaşlarımızın her ihtimali göz önünde bulundurarak, hayat kurtaracak doğru ve bilinçli müdahaleyi öğrenmeleri de büyük önem arz etmektedir' dedi.

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Rip akıntısı nedir?

Rip akıntısı, kıyıya ulaşan dalgaların geri dönüşleri sırasında oluşan güçlü ve tehlikeli akıntıdır. Kıyıya ulaşan dalgalara tepki olarak oluşur. Pek çok sahilde rip dalgası kıyıya dik olarak meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır. Bu bölgede suyun rengi etrafındaki suyun rengine oranla daha koyudur. Bu bölgede derinlik artar. Akıntının üst kısmı, denizin yüzeyine göre kırışıktır.

Rip akıntısı nasıl oluşur?

Genellikle okyanus kıyılarındaki sahil bölgelerinde, belirli dip yapısı ve dalga koşullarında oluşan tehlikeli bir akıntıdır. İngilizcede 'rip' akıntısı olarak bilinen bu güçlü akıntıların yönü kıyıdan açığa doğrudur. Sabit, aniden oluşan ve gizli olmak üzere değişik türleri bulunan rip akıntılarında sahile gelen dalga geri dönerken çok hızlı bir şekilde hareket eder.

Rip akıntısı çeşitleri neler?

Sabit rip akıntısı

Sene içinde uzun süre aynı alanda görünen akıntıdır. Sebebi dip arazisinin yapısı ve çevredeki kıyı (sahil) yapısıdır.

Aniden oluşan rip akıntısı

Sahile vuran dalgaların yüksekliğinin hızla değişimi ile ortaya çıkar. Oldukça tehlikelidir.

Gezici rip akıntısı

Kıyıya paralel ilerleyen akıntının oluşturduğu akıntıdır. Gezici rip akıntısı kıyı boyunca yer değiştirir.

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı
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