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MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı

Makina Kimya Endüstrisi'nün Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Kayaş'taki kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yaşanan patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Ekleme: 18.07.2023 - 11:43 Güncelleme: 18.07.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlama ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı:

MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.



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