Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 20°C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 22°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 20°C, 31°CAz bulutlu ve açıkTEKİRDAĞ 20°C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 23°C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 24°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 30°C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 20°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 26°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 16°C, 32°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 15°C, 31°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ 10°C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA 18°C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 11°C, 29°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 22°C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 17°C, 25°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 18°C, 28°CParçalı bulutlu, iç kesimleri bugün(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 18°C, 27°CParçalı bulutluTOKAT 12°C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON 21°C, 27°CParçalı bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 9°C, 27°CParçalı ve az bulutluERZURUM 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluMALATYA 15°C, 32°CAz bulutlu ve açıkVAN 13°C, 25°CParçalı bulutlu, doğu kesimleri bugün(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 22°C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 26°C, 39°CAz bulutlu ve açık