Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz hava durumu tahminleri açıklandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir uyarı daha geldi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte, il il 18 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 10°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri bugün(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri bugün (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 9°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri bugün(Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık