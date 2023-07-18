İstanbul’da şoke eden olay: İkinci kattan üzerine düştü!

Şaşkına çeviren olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi.Faruk Altınay, saç tıraşı olmak için Emniyet Evleri Mahallesi'nde berber dükkanına gitti.Berber sıra olduğunu ve dışarıda beklemesini söyledi. Dükkanın önünde oturduğu ve cep telefonu ile oynadığı sırada, başında bir ağırlık hissetti.Binanın ikinci katından sahipli kedinin üzerine düşmesiyle şoka uğrayan Faruk Altınay, uzun süre kendine gelemedi.Olaydan sonra sahipli Fırfır adlı kedinin tüm aramalara rağmen kayıplara karıştığı öğrenildi.Omzunda ve kolunda hafif sıyrıklar oluşan müşterinin üzerine kedi düşmesi iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kedinin müşterinin üzerine düştüğü esnada yan tarafta oturan Hasan Kayar, "Arkadaşla oturuyorduk, telefon ile oynuyorduk. Yaklaşık 10 metre yükseklikten arkadaşın üstüne kedi düştü. Tabi ki o andan panik yaşadık, şok olduk.Arkadaşın elinde telefonu yere düştü. Kedi düşerken arkadaşın omzunda çizilmeler oluştu. Olayın ardından kediyi bulamadık, kedi hala kayıp. Kedi küçük bir kedi değildi. Kilolu bir kediydi, Ben hala o olayın şokundayım'' dedi.Dükkan sahibi Hüseyin Türkmen ise ''Müşterimiz kapıda sıra beklerken 2. kattan komşumuzun kedisi müşterimizin üzerine düştü. Kedi havluluğumuzun üstüne tırmandı önce sonra kaçtı gitti'' diye konuştu.