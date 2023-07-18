İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi'ne bağlı Vilayetler Evi ön kısmında deniz içerisinde 'Havan Mühimmatı' olduğu düşünülen bir cisim görülmesi üzerine inceleme başlattı.Bir bot ve dört Dalgıç Polis ile iki ayrı dalış yapıldı. Cisim videoya alınarak görüntülendi. Görüntüler Bomba İmha Şube Müdürlüğü Polisleri ve Su Altı Taarruz Komutanlığı Yetkilileri ile paylaşıldı ve incelemeye alındı.Uzun süedir suda olduğu saptanan cismin iddialara göre top mermisi olduğu belirlendi. Top mermisi, Su Altı Taarruz Komutanlığı Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.Patlamamış mühimmat olduğu değerlendirilen cismin adli makamların talimatı ile imha edileceği vurgulandı.