İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerine tam 12 yenilgi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra ise seçmenin sabrı taştı. Hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. O ise başarısızlığı bir kenara bıraktı, eleştirilere de kulaklarını tıkadı. Daha önce ortaklarına bakanlık ve milletvekilliği dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ümit Özdağ'a da 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı verdiği ortaya çıktı. Bu kararı kendisine destek verenleri bile kızdırdı. Gazeteci İsmail Saymaz, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye eleştiri yağdırdı: Böyle gevşek bir parti görmedim!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, 13 yıla 12 seçim yenilgisi sığdırdı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ise bir kez daha hüsranı yaşadı.Ancak koltuğu bırakmadı… Seçimlerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim tartışmaları tırmandı. Hem parti tabanı hem de seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimler bile yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı.Son olarak CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu başarısızlıkla suçladı. Dün katıldığı Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Gündeminde ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı açıklaması vardı.Özdağ, yaptıkları mutabakat karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verdiğini açıkladı. 'Ben de İçişleri Bakanı olacaktım' çıkışı yaptı. CHP'nin iddiaları yalanlamasına rağmen ortalık karıştı.Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri hedef alan İsmail Saymaz, 'Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak için her birine yardımcılık bonus olarak bakanlık, oy oranına göre de artı bir bakanlık verdi. Sırf aday olabilmek için. Zaten 15-16 bakanlık var. Bunlara ayrıca garanti seçilecek yerlerden 39 milletvekili verdi. Bir de Ümit Özdağ'a 3 bakanlık artı MİT'i vermiş. Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığını kime verdi?' çıkışı yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam eden İsmail Saymaz, 'Hayret ediyorum yani. Bu CHP'lilere bakanlık kaldı mı? Bunların günahı ne!' diye dert yandı.'Bunca dağıtımdan sonra ülkeyi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Bunu açıklamıyorlar. Çok rahatlar. Dünyada bu kadar rahat bu kadar gevşek bir parti görmedim' diyerek hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de CHP'yi hedef aldı.Sözlerini şöyle sonlandırdı: Kemal Kılıçdaroğlu bu seçime 'hayati seçim' benzetmeleri yaptı. Seçmeni bu şekilde ikna etmeye çalıştı. Seçimi kaybettikten sonra da diyor ki E napalım…