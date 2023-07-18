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İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta seçimleri kazanması halinde Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü isim olan Muharrem Erkek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafına geçti. CHP PM üyesi Muharrem Erkek Kılıçdaroğlu'na karşı "beyaz liste" çıkarıp köyleri ele geçirdi.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı
Ekleme: 18.07.2023 - 08:59 Güncelleme: 18.07.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı
28 Mayıs öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapmayı düşündüğü CHP PM üyesi Muharrem Erkek, memleketi Çanakkale'de devam eden delege seçimleri kapsamında 'değişim' listeleri çıkardı.

Bu hamlesiyle genel merkezde rahatsızlık yaratan Erkek, Merkez ilçeye bağlı köylerde Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı peş peşe zaferler elde etti.

Gözünü yarın başlayacak olan ilçenin büyük mahallelerindeki ön seçimlere diken Erkek, kentteki değişim grubunun lideri konumunda bulunuyor.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı

28 Mayıs gecesine kadar Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Muharrem Erkek, bu tarihten sonra 180 derecelik dönüş yaparak İmamoğlu'nun 'değişim' cephesine katıldı.

Yaklaşık 2 hafta önce İmamoğlu ve beraberindeki siyasilerle İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkan Erkek, memleketinde delege avı için büyük bir operasyon başlattı.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı

Kentteki ön seçimlerde CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da desteklediği mavi listeye karşı 'değişim' listesi oluşturan Erkek, Merkez ilçeye bağlı Çınarlı, Karacaören, Işıklar ve Güzelyalı köylerinden beyaz liste çıkardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'HAYALİ' KABİNESİ DARMADAĞIN

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde bakan yapmayı düşündüğü CHP'li siyasiler, 28 Mayıs sonrası paramparça bir görüntüye büründü.

Muharrem Erkek'in yanı sıra Aile Bakanlığı için adı geçen Selin Sayek Böke de İmamoğlu'nun yanında saf tutarak Kılıçdaroğlu'na cephe aldı.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı

Dışişleri Bakanı olarak görevlendirileceği konuşulan Ünal Çeviköz, seçim hezimeti sonrası danışmanlık görevinden tasfiye edildi.

Enerji Bakanı olarak atanması beklenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise Kılıçdaroğlu'na bağlılığını sürdürüyor.

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı

4 isim de kabinede yer almayı bekledikleri için milletvekili adaylığına başvuru yapmamıştı.


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İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun gözde ismini yanına çekti! CHP'de tersine delege avı başladı
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