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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 temaslarını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamlayarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya doğru yola çıktı.

Ekleme: 18.07.2023 - 09:44 Güncelleme: 18.07.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yoğun görüşmelerde bulundukları Hindistan'daki G20 toplantılarını tamamladı.

Şimşek ve Erkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna katılmak üzere Doha'ya hareket etti.

DÜNYA BANKASI BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELECEK

Bu arada, Erkan'ın, ABD'de çalıştığı dönemden arkadaşı olan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'nın yakın zamanda Türkiye'ye gelerek Erkan'a makamında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmak istediği öğrenildi.

Erkan ve Banga'nın uzun süre ABD'de birlikte çalıştıkları belirtildi.

ŞİMŞEK YOĞUN TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Şimşek, toplantılarda, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Dünya Bankası Başkanı Banga, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile görüşmüştü.

Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Sorunsuz bir şekilde organize edilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı ve büyük misafirperverliği için Hindistan'ı tebrik etmek istiyorum. Eylül ayında 'Tek dünya, tek aile, tek gelecek' odaklı G20 Liderler Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
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