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'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden 6'lı koalisyonda krizler devam ediyor. Seçimler öncesi yapılan 'gizli' anlaşmalar ortaya çıkarken, bunlardan bir tanesi de CHP ile Zafer Partisi arasında yapılan protokol oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dile getirdiği “İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve MİT Müsteşarlığı Zafer Partisi’ne verilecek” şeklinde oluşturulan protokolü CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanlasa da CHP'li gazeteciden flaş bir çıkış geldi.

'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
Ekleme: 18.07.2023 - 10:17 Güncelleme: 18.07.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6'lı masa olarak kurulan, ancak daha sonra sayısı artan masada, seçimlerin kaybedilmesinin ardından başlayan kaoslar devam ediyor. CHP'de 'değişim' talebi olarak başlayan kriz bu kez de 'gizli protokol' ile devam ediyor.

'ZAFER PARTİSİ'NE İÇİŞLERİ VE 2 BAKANLIK DAHA'
Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceklerini açıklamıştı.

Seçimlerin ardından bu desteğin detayları da belli oldu. Özdağ yaptığı açıklamada, 'Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilseydi, yapılan anlaşmaya göre Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığı ve bunun dışında 2 bakanlık daha verilecekti.' ifadelerini kullandı.

'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış

FAİK ÖZTRAK YALANLADI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında bu protokolü yalanladı. Zafer Partisi ile CHP arasında 2 protokol imzaladığını açıklayan Öztrak, bu protokollerde bakanlık vaadinin bulunmadığını belirtti.

'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış

CHP'Lİ GAZETECİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Şaban Sevinç, Öztrak'ın açıklamalarını yalanladı. 'CHP Sözcüsü Faik Öztrak yalanladı ama Ümit Özdağ'ın elinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın imzasını taşıyan 'İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık Zafer Partisi'ne verilecek' yazan bir gizli protokol var.' diyen Sevinç, 'Özdağ yalancı durumuna düşürülürse bu belgeleri yayınlar' ifadelerini kullandı.

KİM BİLİR KAZANSAYDIN NE YAPARDIN?
Gizli protokol polemiğine masanın ortaklarından HDP de katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kamuoyuna açıklanandan farklı bir mutabakat daha yaptıklarını ve partisine üç bakanlık ile MİT Başkanlığı sözü verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP vekili Sırrı Sakık, 'Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!' ifadelerini kullandı.


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'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
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