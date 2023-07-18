Fulya Öztürk Mekke'ye gitti: Rabbim bana da nasip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde karşılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin daha da geliştiği Körfez ülkelerinde temaslarda bulunuyor.Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'a ulaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.19 Temmuz'da tamamlanacak olan turda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam, Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takip edecek heyet de Suudi Arabistan'a ulaştı.Bu isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk oldu.Öztürk, Mekke'den fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.Mekke'den fotoğrafını paylaşan Öztürk, 'Rabbim bana da nasip etti… Mekke şu an…' notunu paylaştı.