Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde karşılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin daha da geliştiği Körfez ülkelerinde temaslarda bulunuyor.Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaretleri takip etmek için Erdoğan'ın beraberinde giden Gazeteci Fulya Öztürk de Suudi Arabistan'ın Başkenti Mekke'ye ulaştı.Mekke'ye gittiğinde Kabe'ye uğramayı ihmal etmeyen Fulya Öztürk, o anlardan fotoğraflarını paylaştı. 'Rabbim bana da nasip etti' notuyla başörtülü fotoğrafını paylaşan Öztürk'ün bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.Tüm bunlara rağman bazı kesimler Gazeteci Öztürk'ün Kabe'ye gitmesini hazmedemedi.Öztürk'ün 'Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye gidip, ardından Umre yaptığını' öne süren kesimler, sosyal medyadan linç girişimine başladı.Bu linç girişimine tepki gösteren Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Görev gereği Kabe'nin yanına kadar gitmişsin.Müslümansın ve otelde uyumak yerine müsait olan bir kaç saatinde aşağıya iniyorsun ve umre yapıyorsun. Hepsi bundan ibaret! Ne kadar çok düşmanlığınız ve kininiz varmış.' ifadelerini kullandı.Akıncı'nın bu paylaşımının ardından Fulya Öztürk de sessizliğini bozdu.'Ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem' ifadelerini kullanan Öztürk, kendisini linçleyenlere tepki gösterdi.İşte Fulya Öztürk'ün o cevabı;'Gece 2,30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim . Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca twit atar'