  • USD: 26,82 - 26,87
  • EURO: 30,18 - 30,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi

Gazeteci Fulya Öztürk, kendisini Umre'ye gittiği için linçleyenlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Ekleme: 18.07.2023 - 16:20 Güncelleme: 18.07.2023 - 16:35 / Editör: Ozge Selin
Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde karşılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin daha da geliştiği Körfez ülkelerinde temaslarda bulunuyor.

Erdoğan, Körfez turu kapsamında ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaretleri takip etmek için Erdoğan'ın beraberinde giden Gazeteci Fulya Öztürk de Suudi Arabistan'ın Başkenti Mekke'ye ulaştı.

Mekke'ye gittiğinde Kabe'ye uğramayı ihmal etmeyen Fulya Öztürk, o anlardan fotoğraflarını paylaştı. 'Rabbim bana da nasip etti' notuyla başörtülü fotoğrafını paylaşan Öztürk'ün bu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Tüm bunlara rağman bazı kesimler Gazeteci Öztürk'ün Kabe'ye gitmesini hazmedemedi.

Öztürk'ün 'Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye gidip, ardından Umre yaptığını' öne süren kesimler, sosyal medyadan linç girişimine başladı.

Bu linç girişimine tepki gösteren Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Görev gereği Kabe'nin yanına kadar gitmişsin.
Müslümansın ve otelde uyumak yerine müsait olan bir kaç saatinde aşağıya iniyorsun ve umre yapıyorsun. Hepsi bundan ibaret! Ne kadar çok düşmanlığınız ve kininiz varmış.' ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın bu paylaşımının ardından Fulya Öztürk de sessizliğini bozdu. 

'KİMSEYE ZARARIM YOK'

'Ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem' ifadelerini kullanan Öztürk, kendisini linçleyenlere tepki gösterdi.

İşte Fulya Öztürk'ün o cevabı;

'Gece 2,30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim . Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca twit atar'

Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi

Birleşik Krallık ve Türkiye'den önemli adım: Resmen duyuruldu
Fulya Öztürk kendini linçleyenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
Vatandaş Mansur Yavaş'a isyan Etti: “İşçiye Yok Yandaşa Çok”
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Uluslararası Heykel Sempozyumu'
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Gök vatanın yeni kalkanı: ASELSAN geliştirdi düşmana nefes bile aldırmayacak
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Mahmut Övür'den flaş iddia: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi?
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, Türkiye için yatırım hedeflerini açıkladı: 3,3 trilyon dolar
Mansur Yavaş halkı perişan etti! 4 Ayda Yapıldı 10 Ayda Onarılamadı!
Orman yangınında 3'üncü gün! Çanakkale alev alev yanıyor
Yunan basınında Türk-Yunan hava kuvvetleri kıyası: Ne yaparsak yapalım Türkleri anca bir adım gerimizde bırakabiliriz
CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
81 ilde fahiş fiyat denetimi
Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Binlerce arı telef oldu: Gerçek kamera kayıtlarında ortaya çıktı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…