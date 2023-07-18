  • USD: 26,82 - 26,87
  • EURO: 30,18 - 30,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!

CHP'de değişim krizi aşılamadı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki savaş iyice kızıştı. İmamoğlu'nun 'istifa et' çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını açıkladı. Vitesi artıran Ekrem İmamoğlu ise bir kez daha genel merkeze mesaj yolladı. "Kaybeden olmayacağım" diyerek açık açık koltuğa talip olduğunu açıkladı. Değişimle ilgili gelen soruları ise yanıtlayamadı: Bu konuya girmeyeceğim…

Ekleme: 18.07.2023 - 15:38 Güncelleme: 18.07.2023 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz eksik olmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 yıllık başarısızlığın ardından istifa sesleri yükselmeye başladı.

Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!

BABA-OĞUL GİBİLERDİ!

İlk kıvılcımı ise 'baba-oğul gibiyiz' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaktı… 29 Mayıs sabahı 'değişim şart' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık görevi bırak mesajı gönderen Ekrem İmamoğlu o tarihten itibaren bir dizi hamle yaptı.

PARTİYİ BÖLDÜ!

Genel başkanlık koltuğuna oturmak için destek arayışına başlayan Ekrem İmamoğlu, parti içinde de çatlağa yol açtı. Birçok parti üyesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa etmelisin' diyerek İmamoğlu'ndan yana destek çıktı.

Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!

Hamlelerini sıralayan Ekrem İmamoğlu, değişim için bir internet sitesi açtı, vatandaşlardan 'görüş' bile topladı.

GENEL MERKEZ'E MESAJ GÖNDERDİ

İstanbul'da bir açılış törenine katıldı. Kürsüden bir kez daha Ankara'ki CHP Genel Merkezi'ne mesaj yolladı.

CHP Genel Merkezi'ne açık açık mesaj gönderen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!

KOLTUK SAVAŞI KIZIŞIYOR...

'Vatandaşından kopuk değil, onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertlenmek, hesabı varsa hesabını vermek bizim prensibimizdir. Bu prensipten kopuk olan herkes kaybetmeye mahkumdur. Biz kaybeden olmayacağız' ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği koltuk yarışında kaybetmeyeceğim mesajı yolladı.

'YOLCULUK' VURGUSU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kaptan benim, gemiyi ben limana götüreceğim' sözü üzerine İmamoğlu da yolculuğuna devam etmekten geri durmayacağını vurguladı. İmamoğlu, '16 milyon insanımıza hizmet, 86 milyon milletimize hizmet şiarımızdır' diyerek konuşmasını tamamladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında görevi bırak diyen, ancak delegelerden yeterli destek bulamayacağı için genel başkanlığa aday olduğunu söylemekten çekinen Ekrem İmamoğlu değişim konusunda gelen sorulara ise sessiz kaldı.

Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!

Ekrem İmamoğlu, 'Bu konuya girmeyeceğiz' diyerek soruyu cevapsız bıraktı.


Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
Vatandaş Mansur Yavaş'a isyan Etti: “İşçiye Yok Yandaşa Çok”
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Uluslararası Heykel Sempozyumu'
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza açıklandı
Gök vatanın yeni kalkanı: ASELSAN geliştirdi düşmana nefes bile aldırmayacak
İsmail Saymaz’dan CHP’ye sert sözler: Böyle gevşek bir parti görmedim!
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
MKE fabrikasında patlama: 4 yaralı
Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Mahmut Övür'den flaş iddia: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde mi?
Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih, Türkiye için yatırım hedeflerini açıkladı: 3,3 trilyon dolar
Mansur Yavaş halkı perişan etti! 4 Ayda Yapıldı 10 Ayda Onarılamadı!
Orman yangınında 3'üncü gün! Çanakkale alev alev yanıyor
Yunan basınında Türk-Yunan hava kuvvetleri kıyası: Ne yaparsak yapalım Türkleri anca bir adım gerimizde bırakabiliriz
CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!
'Gizli protokol' krizi devam ediyor! Parti sözcüsü yalanlamıştı: CHP'li gazeteciden flaş çıkış
81 ilde fahiş fiyat denetimi
Vatandaş CHP'li belediyeye isyan etti! Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız
Başkan Erdoğan ve Prens Selman arasında önemli görüşme! Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı: İşte o kareler...
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Tehlikenin yeni adı 'Rip': Valilik uyardı yedi bölgede denize girişler yasaklandı

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Bu köyde işsizlik derdi yok! Çevre köy ve illerden işçi kiralanıyor! Bu yıl beklenti 15 bin ton... .

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

Termometreler 52 dereceyi gördü: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu kimse sokağa çıkamıyor

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

YouTube'dan yeni özellik! Kararlı ses ile ani patlamalar tarih olacak

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…

İstanbul Boğazı’nda bulundu… İmha edilecek…