Ekrem İmamoğlu kürsüden Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderdi: Kaybeden olmayacağım!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz eksik olmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 yıllık başarısızlığın ardından istifa sesleri yükselmeye başladı.İlk kıvılcımı ise 'baba-oğul gibiyiz' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaktı… 29 Mayıs sabahı 'değişim şart' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık görevi bırak mesajı gönderen Ekrem İmamoğlu o tarihten itibaren bir dizi hamle yaptı.Genel başkanlık koltuğuna oturmak için destek arayışına başlayan Ekrem İmamoğlu, parti içinde de çatlağa yol açtı. Birçok parti üyesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa etmelisin' diyerek İmamoğlu'ndan yana destek çıktı.Hamlelerini sıralayan Ekrem İmamoğlu, değişim için bir internet sitesi açtı, vatandaşlardan 'görüş' bile topladı.İstanbul'da bir açılış törenine katıldı. Kürsüden bir kez daha Ankara'ki CHP Genel Merkezi'ne mesaj yolladı.CHP Genel Merkezi'ne açık açık mesaj gönderen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.'Vatandaşından kopuk değil, onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertlenmek, hesabı varsa hesabını vermek bizim prensibimizdir. Bu prensipten kopuk olan herkes kaybetmeye mahkumdur. Biz kaybeden olmayacağız' ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği koltuk yarışında kaybetmeyeceğim mesajı yolladı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kaptan benim, gemiyi ben limana götüreceğim' sözü üzerine İmamoğlu da yolculuğuna devam etmekten geri durmayacağını vurguladı. İmamoğlu, '16 milyon insanımıza hizmet, 86 milyon milletimize hizmet şiarımızdır' diyerek konuşmasını tamamladı.Kemal Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında görevi bırak diyen, ancak delegelerden yeterli destek bulamayacağı için genel başkanlığa aday olduğunu söylemekten çekinen Ekrem İmamoğlu değişim konusunda gelen sorulara ise sessiz kaldı.Ekrem İmamoğlu, 'Bu konuya girmeyeceğiz' diyerek soruyu cevapsız bıraktı.