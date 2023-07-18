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Dünya Meteoroloji Örgütü'nden aşırı sıcaklık uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yaşanan sıcak hava dalgası neticesinde bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini bildirdi.

Ekleme: 18.07.2023 - 09:26 Güncelleme: 18.07.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Dünya Meteoroloji Örgütü'nden aşırı sıcaklık uyarısıWMO'dan yapılan yazılı açıklamada, yoğun sıcak hava dalgalarının ABD'nin güneyini, Akdeniz'i, Kuzey Afrika'yı, Orta Doğu'yu ve bazı Asya ülkelerini etkisi altına aldığı, WMO'nun olası yeni sıcaklık rekorlarını inceleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, etkisini sürdüren sıcak havalar neticesinde ulusalmeteorolojik ve hidrolojik servislerinin, bir dizi günlük sıcaklık rekorunu kayda geçirdiği ifade edildi.

Bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceği ve bunların WMO'nun Küresel İklim Durumu raporunda da yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada, WMO'nun arşivine göre dünya genelinde en yüksek sıcaklığın 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde kayıtlara geçtiği belirtilirken, aynı bölgede 16 Ağustos 2020 ve 9 Temmuz 2021'de sıcaklığın 54,4 derece ölçüldüğüne değinildi

Bunun, doğrulandığı takdirde, dünya üzerinde 1931'den bu yana görülen en yüksek üçüncü sıcaklık olarak kayıtlara geçeceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WMO'nun İklim ve Hava Ekstremleri Raportörü Profesör Randall Cerveny, devam eden sıcak hava dalgaları sırasında herhangi yeni bir aşırı sıcaklık kayıtlara geçerse hızlı bir ön değerlendirme yayımlayacaklarını ve sonrasında ayrıntılı değerlendirmelere başlayacaklarını ifade etti.

Cerveny, "İklim değişikliği ve sıcaklık artışı, özellikle ısı için rekor hava ve iklim aşırılıkları raporlarında bir artışa yol açtı. Bilimsel anlayış ve doğruluk adına bu kayıtların doğrulandığından emin olmalıyız. Ölüm Vadisi'ndeki hem 2020 hem de 2021 sensörlerinin sökülmesi ve bağımsız test kalibrasyon laboratuvarına gönderilmesi gerekir. Testlerden biri tamamlandı ve ikincisini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde ikinci en yüksek sıcaklık Temmuz 1931'de Tunus'un Kebili kentinde 55 derece ile WMO'nun kayıtlarına geçmişti.

AVRUPA'DAKİ SICAKLIK REKORU SİCİLYA'DA

WMO'nun, 11 Ağustos 2021'de Sicilya'da ölçülen 48,8 derece ile Avrupa kıtası için yeni bir sıcaklık rekorunu kabul ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, bir uzman komitesinin sıcaklık okumasının doğruluğunu onaylarken, raporun tamamının henüz yayımlanmadığı ifade edildi.

Sıcak hava dalgasının şiddetlenmesiyle birlikte yakın gelecekte bu rekorun kırılmasının muhtemel olduğu da belirtildi.

Avrupa için daha önce doğrulanmış en yüksek sıcaklık rekoru 48 derece ile 10 Temmuz 1977'de Atina'da kayıtlara geçmişti.
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