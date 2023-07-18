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Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü

Rusya, Türkiye ve Ukrayna'dan gelen Tahıl Koridoru açıklamaları dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. CNN'de yer alan analizde krizin çözümüyle ilgili Erdoğan ve Türkiye vurgusu yapıldı.

Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
Ekleme: 18.07.2023 - 11:54 Güncelleme: 18.07.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Kremlin'den yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, 'Rusya, şartlar sağlandığında anlaşmaya geri dönecek' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise körfez ziyareti öncesi yaptığı açıklamada 'Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.'' diyerek Ağustos ayında Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Zelenski ise geç saatte yaptığı açıklamada anlaşmanın Rusya'sız devam edebileceğini söyledi.

Tahıl Koridoru ile ilgili gelişmeler dünya basınında geniş yer buldu.

CNN International'da liderlerden gelen açıklamalarla ilgili bir analiz yayınlandı.

Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü

RUSYA'NIN 'TAHIL SİLAHI'
'Putin'in acımasız güç oyunu, Ukrayna tahıl anlaşmasının yeniden canlanmasını engellemeyebilir' başlıklı yazıda Putin'in kararının büyük bir risk oluşturduğu ifade edildi.

'Rusya'nın, dünyanın ekmek sepeti olduğu söylenen bir bölgeden Ukrayna tahılının ihracına izin veren bir anlaşmayı askıya alması, Afrika'da ciddi gıda kıtlığına neden olma ve gelişmiş dünyadaki süpermarketlerde fiyatların fırlamasına yol açma tehdidi oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu, yeniden seçim kampanyasına girişen ve geçen yıl ABD'li tüketicilerin peşini bırakmayan yüksek enflasyonun yeniden yükselişini güçlükle karşılayabilen Başkan Joe Biden için siyasi bir risk oluşturuyor.'

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU ENDER GÖRÜLEN DİPLOMATİK BİR UMUTTU

'Geçen yıl üzerinde anlaşmaya varılan ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği Karadeniz tahıl anlaşması, Rusya'nın ABD ve müttefikleriyle ilişkilerini paramparça eden ve küresel yankıları olan bir savaş sırasında ender görülen bir diplomatik umuttu.'

TÜRKİYE'NİN BENZERSİZ KONUMU

Washington'daki Amerika Katolik Üniversitesi'nde profesör olan Michael Kimmage CNN International'a Türkiye'nin benzersiz bir konumda olduğunu söyledi.

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

Türkiye'nin NATO üyesi olup hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebildiğine vurgu yapan Kimmage, 'Putin-Erdoğan görüşmesinden önce bile tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasının çok olası olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Rusya'yı uluslararası toplumun gözünde bir dereceye kadar koruyor' dedi.

ERDOĞAN HALA UMUTLU

'Erdoğan hala umutlu' başlığını atan Alman Frankfurter Rundschau 'Rusya, Ukrayna'dan tahıl ihracatına ilişkin anlaşmayı durdurdu. Erdoğan anlaşmayı kurtarmak istiyor ve müzakereleri duyuruyor' dedi.

Haberinde Erdoğan'ın körfez turu öncesinde yaptığı açıklamalara yer veren Alman gazete Türkiye'nin müzakerelere başladığını yazdı.

Al Arabiya 'Erdoğan, Putin'in tahıl anlaşmasının devam etmesini istediğine inandığını söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Dünya Erdoğan'ın açıklamalarını böyle gördü
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