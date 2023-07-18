CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nden 'Uluslararası Heykel Sempozyumu'

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmuyor.Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde sorunların çözümü için beklerken CHP'li belediyeler, tam tersi uygulamaları devreye sokuyor.Bu kapsamda son heykelin adresi ise bir kez daha İzmir olmuştu.İzmir'deki heykelin ardından bu kez de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi ortaklığında düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24'üncü kez kapılarını açıyor.26 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde, Uluslararası Heykel Sempozyumu düzenlenecek.Sempozyuma katılacak heykeltıraşlar etkinlik sonuna kadar heykel yapacak.Heykel sempozyumunun yanı sıra fotoğraf, dans ve el sanatlı çalışmaları da gerçekleştirilecek.Ayrıca çeşitli sanatçıların katılacağı konserler de düzenlenecek.5 Ağustos'ta sona erecek sempozyumda yapılacak heykellerle, daha sonra Uluslararası Heykel Sempozyumu Sergisi adı altında etkinlik yapılacak.