CHP’de kavga büyüyor! Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi: Sen de kart fırlattın!

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından karıştı. Yaşanan yenilgi nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı. Kaos, CHP'li belediyelere kadar ulaştı.CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatıldı. Bu gelişme üzerine 'Başkaldırıyorum' diyen Tanju Özcan, Bolu'dan yola çıktı.Değişim ve adalet adını verdiği yürüyüş başlattı. Günler sonra Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne ulaştı. Yaptığı konuşma ile Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha istifa çağrısı yaptı. Üzerine bir de koltuk fırlattı. İşte bu gelişmeler, parti ile arasındaki ipleri iyice kopardı.Önceki gün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir canlı yayında CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile koltuk fırlatma tartışması yaşadı. İkili birbirine sert sözlerle suçladı.Özcan, koltuk fırlatma olayı hakkında 'Ben o koltuğu Genel Başkan'a attım tepki olarak. Hatta kendim için de attım benim için önemli değil diye' ifadelerini kullandı. Özcan'a tepki gösteren Barış Yarkadaş ise 'Keşke orada Belediye Başkanlığı'ndan da istifa etseydin' deyince gerilim tırmandı.Tanju Özcan 'O zaman Bolu'yu belediye başkansız bırakamazdım. Sadece CHP oylarıyla seçilmedim ben' çıkışı yaptı. Koltuk fırlatılmasını eleştiren Yarkadaş'ın 'CHP'lilerin oylarını alıp Genel Merkez'de koltuk fırlatmak olur mu?' sözlerine Özcan 'Ne yapacağım, bırakmıyor koltuğu. Kurulmuş koltuğa, başarısız olmuş' diyerek yanıtladı.Canlı yayında gerilim tırmanırken Tanju Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu açıkladı. Özcan'ın 'Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti' sözleri üzerine CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş çıldırdı!'Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam' diyerek kendisini savunmaya kalktı.İddialarına devam eden Özcan, şu ifadeleri kullandı:Barış Bey tüzük kurultayından bahsetti. Antidemokratik kurultayda Engin Özkoç kurultay divan başkanına küfrettiği için Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı, o da Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti.Attığın kart genel başkana isabet etti. Döndü kafama nereden geldi dedi. Salonda 1300 tane delege vardı. Barış Bey bana karşı çok dolmuş. Güzel attınız. Alkışlandık biz de. Ben yok muydum orada?Barış Yarkadaş ise kendisini şu sözlerle savundu:'Öyle bir şey yok. Kartı attım ama genel başkana gitmedi, bu da yalan.Yanımda 900 tane delege vardı. Yanlış saydılar oyları o nedenle attım. 15 metre fark vardı aramda. Ben genel başkana saygısızlık yapmadım.Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam.'