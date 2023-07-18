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Bir uyarı da Sağlık Bakanlığından geldi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası öncesi Sağlık Bakanlığından kritik bir uyarı geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Ekleme: 18.07.2023 - 17:22 Güncelleme: 18.07.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Bir uyarı da Sağlık Bakanlığından geldi: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınMeteoroloji Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklığı 35 dereceyi görecek.

Kronik hastalığı olanlar dikkat
Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada "Aşırı Sıcak Havadan En Çok Etkilenen Kişiler - Kronik hastalığı olanlar - 65 ve üstü yaştakiler - Dört yaşından küçük çocuklar - Obeziteden etkilenenler - Gebeler Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır." uyarısında bulunuldu.
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