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Balıkesir'de kaçak göçmen hareketliliği! 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında sahil güvenlik ekipleri 59 düzensiz göçmeni kurtarırken, 60 düzensiz göçmeni de yakaladı. Düzensiz göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekleme: 18.07.2023 - 10:08 Güncelleme: 18.07.2023 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de kaçak göçmen hareketliliği! 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor. Son olarak göçmen hareketliliği Balıkesir'de yaşandı.

59 kaçak göçmen karaya çıkarıldı

Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 59 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkarttı.

60 düzensiz göçmen hareketliliği daha

Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu tarafından müdahalede bulunuldu.

Hareketli lastik bot durularak içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yine Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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