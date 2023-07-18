Bakırköy'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.