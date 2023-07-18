Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belen'deki yangını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı, "Hatay-Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar." ifadelerini kullandı.Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce çıkan ve büyük oranda kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi.Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.Orman yangınında zarar gören alanlar ile devam eden soğutma çalışmaları görüntülendi.Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.