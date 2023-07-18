Ankara Valisi Şahin: Henüz patlamanın kesin nedenini bilmiyoruz

Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Ankara Valisi Vasip Şahin patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı. Yaralıların durumu hakkında da bilgi veren Şahin 'Ağır yaralı yok. İçeride 3 bölümde etkili olmuş sadece.' dedi. Öte yandan Şahin, patlamanın yerleşim yerlerine sıçramadığını da bildirdi.İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Patlama sonrası bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.MKE'den yapılan açıklamada, 'Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgenin emniyeti sağlandı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.' denildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin Kayaş/Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikasında 18 Temmuz 2023 tarihinde yangın meydana gelmiştir. Yangın sonucu 4 işçimiz yaralanmıştır. Derhal hastaneye sevk edilen yaralılarımızın sağlık durumları iyidir. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak bölgenin emniyeti sağlanmış ve olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır' denildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 'MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.' ifadelerini kullandı.Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Haber'e patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.Köse'nin açıklamalarından derlenenler şu şekilde:'4 tane yaralımız var geçmiş olsun diliyoruz. Bir tanesinin durumu ağır gözüküyor. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi. Yaklaşık yarım saat önce bir patlama meydana geldi. Biz hemen olay yerine intikal ettik. Kapsül fabrikasında oldu olay. Özellikle AR-GE atölyesinde meydana geldi olay. Buradaki arkadaşlardan öyle bilgi aldık. Güvenlik önlemleri alındı. Çalışanların tamamı güvenli bölgeye taşındı. Tamamen müdahale edilmiş durumda. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Yerleşim yerlerine yakın değil. Patlama olan yer dağın eteklerinde. Dolayısıyla tehlike arz etmiyor. Burası 1930 yılında ilk kurulan fabrikalarından. Tarihi bir mekan burası. Yerleşimde girişinde sınırında binalarımız var ama imalat yapılan yerler çok içeride. Tehlikeli bir durum yok. Çalışanlarımız bölgeden uzaklaştırılmış durumda. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor. Yeni patlama risklerine karşı da önlem alınıyor.Kapsül fabrikasında patlayıcı kapsüller üretiliyor. Sadece bu kadarını ifade edeyim askeri ürünler bunlar.'Meydana gelen patlamanın ardından olayın görgü tanığı Levent Davran o anları anlattı. Olayın öğle saatlerinde meydana geldiğini belirten Davran, 'Saat 11.30-12.00 civarı dumanı gördük. Patlama sesleri geldi, 3-4 kez patladı. Ambulanslar geçtikten sonra 5-6 tane itfaiye, itfaiyeden sonra tekrar patlama oldu. Patlamadan sonra biz buraya geldik zaten. İndim eve çıktım dedim herhalde bir şey yoktur. Tekrar geldiğimde büyük bir patlama oldu. 3-4 kere patlama sesi duydum ben. Ardından tek tek patlamaya başladı' ifadelerini kullandı.Öte yandan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda geçtiğimiz ay patlama olmuştu.Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş zanlılardan 3'ünün 'taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklanmıştı.