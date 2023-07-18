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Ahmet Davutoğlu: Ümit Özdağ'a üç değil bir bakanlık verecektik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifak ortakları Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazansaydı Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı verecekti" açıklamasını yalanladı. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Davutoğlu, "Bu iddiaların söz konusu olmadığını üç bakanlık değil tek bir bakanlık üzerinde konuşulduğu ve bu bakanlığın ne olacağının belli olmadığını söyledi" diye konuştu.

Ekleme: 18.07.2023 - 01:25 Güncelleme: 18.07.2023 - 01:27 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Davutoğlu: Ümit Özdağ'a üç değil bir bakanlık verecektik
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması durumunda kendilerine üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceğini söyledi. Özdağ, bakanlık konusunun genel başkanla imzaladığı protokolde yazılı olarak bulunduğunu, MİT Başkanlığı meselesinin ise sözlü bir protokol olduğunu belirtti.

CHP'den yalanlama

İki genel başkanın kamuoyuna açıklanan protokolden ayrı olarak bir protokol daha imzaladığını doğrulayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanladı.

Ahmet Davutoğlu'ndan hem CHP hem de Özdağ'a yalanlama: Üç değil bir bakanlık verecektik

HDP ve Zafer Partisi'nin ortağı olduğu Millet İttifakı'nın temsilcilerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV canlı yayınında iddialara ilişkin Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Sayın Kılıçdaroğlu'na Özdağ'ın iddialarını sordum." diyen Davutoğlu, "Bu iddiaların söz konusu olmadığını üç bakanlık değil tek bir bakanlık üzerinde konuşulduğu ve bu bakanlığın ne olacağının belli olmadığını söyledi. Kesinlikle bunlar doğru değil dedi." diye konuştu.
Ahmet Davutoğlu: Ümit Özdağ'a üç değil bir bakanlık verecektik
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