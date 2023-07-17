Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı.Doğaya akın eden yılanlar zaman zaman insan yaşamına dahil olurken, uzmanlar bölge halkına önemli uyarılarda bulundu.FÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, yaşanan depremler sonrası ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan vakaların daha da artacağını belirterek bölgede yaşayanları yılan saldırılarına karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.Yağmurun dinip havaların ısınması ile birlikte yılanların da dışarı çıktığını kaydeden Dr. Temizer, 'Havanın ısınmasından dolayı kızgınlık dönemi artıyor. Ekolojik dengenin değişmesinden dolayı ve aslında birkaç sene önceye göre daha çok ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de toprak kaymaları, depremler, afetler yılanların yerleşim alanlarını bozdu.''Piton ve boğa yılanların yerleri de bu depremlerden dolayı bozuldu. Otomatik olarak yılanlar dışarıya çıkıp çoğalmaya ve görünmeye başladılar. Vatandaşlar öncelikle bulundukları yerleri temiz tutsunlar. Otları temizlemeleri gerekiyor' diye konuştu.Ekolojik dengenin bozulmasının yılan türlerinin artmasına etki ettiğini ifade eden Dr. Temizer, 'Bir bölgede yılan popülasyonu fazla ise kirpilere kesinlikle karışmamak lazım. Ancak yılan popülasyonunun azalması da fare popülasyonunun da bir kısım artmasına etki eden sebeplerden biridir.''Ekolojik dengenin bozulması yılan popülasyonlarının artmasına, depremlerin olması yaşam alanlarının toprak altındaki delhizlerin kapanmasına neden olmuştur. ''Aşırı yağmurlar sonrası hafif güneş açması sonrası bu yılan popülasyonu tekrardan dışarı çıkıyor.' şeklinde konuştu.Pitonlar, çevresinin uzunluğu 80 cm'i bulan boyu ise 10 metreye ulaşabilen dev yılanlardır. Piton zehirli bir yılan değildir. Çok kuvvetli olduklarından kendilerini korumak için yada avlarını yakalayabilmek için, zehre de ihtiyaçları yoktur. Çevikliği ve kuvveti korkulacak düzeydedir.Hindistan, Güney Amerika, Antiller ve Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında yaşayan zehirsiz bir yılan türüdür. Yakaladığı avlarını, bedeni ile boğuncaya kadar sıktıktan sonra ezip bir bütün haline getirdiği memeli türlerden seçmektedir. Yassı ve üçgen bir kafa yapısına sahiptir.En kısa sürede tıbbi tedavi almanız gerekir. Öncelikle 112 Acil'i aramanız tavsiye edilir. Sağlık ekipleri ilk yardımın ABC kurallarını uyguladıktan sonra sırasıyla; vital bulguları değerlendirecek, hastayı stabilize edecek, sıvı replasmanı ve asit-baz dengesi sağlayacak, analjezik verecek, tetanoz proflaksisi yapacak ve yara yerini temizleyecektir.Yılan, zehrini enjekte ettikten sonra kalbiniz ne kadar hızlı atarsa zehir vücutta o kadar hızlı dolaşır. Bu nedenle zehiri, ısırığın olduğu bölgede mümkün olduğunca tutmak için sakin ve hatta hareketsiz kalmaya çalışın. Eğer elinizden veya kolunuzdan ısırıldıysanız, başınızın üstüne kaldırmayın. Kolunuzu göğsünüze, kalbinize yakın tutun ve kolunuzu sabitlemek için askıya almaya çalışın.Eğer ısırık bacağınızın üzerindeyse, düz durmak en iyisidir. Böylece bacağınız kalbinizle aynı hizada olabilir. Bir ambulansın size ulaşması mümkün değilse, tıbbi tedaviye mümkün olan en kısa sürede ulaşmanız gerekir.