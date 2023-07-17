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Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı

Son günlerde boğulma vakalarının artış gösterdiği Samsun'da şehrin 10 farklı bölgesinde denize girmek yasaklandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Özellikle rüzgarlı havalarda içe çeken akıntıların yaşandığı sahillerimizde bu konu hakkında bilinçli olmalı ve bu akıntının profesyonel veya amatör fark etmeksizin tüm yüzücüleri etkilediğini aklımızdan çıkartmamalıyız. Vatandaşlarımızdan rüzgarlı havalarda denize girmemelerini önemle istirham ediyorum” dedi.

Ekleme: 17.07.2023 - 14:15 Güncelleme: 17.07.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları ve özellikle serinlemek için Samsun sahillerinde denize giren vatandaşların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren rüzgar konusunda önümüzdeki günlere ait hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Bülent Şirin'den bilgi aldı.

Yaz mevsiminin ve sıcak havaların etkisiyle Samsun sahil şeridinin hem Samsunlu hem de çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Vali Dağlı, bununla birlikte boğulma vakalarının ve herkesi derinden yaralayan can kayıplarının da yaşanmaya başlandığına dikkat çekerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi amacıyla valilik koordinasyonunda büyükşehir belediyesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları ve belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alındığını ve meteorolojik verilere göre sürekli olarak durum değerlendirmesi ve uyarılar yapıldığını belirtti.

'SAMSUN GENELİNDE YÜKSEK RİSK TAŞIDIĞI BELİRLENEN 10 BÖLGEDE DENİZE GİRMEK YASAK'

Vali Dağlı, özellikle rüzgarlı havalarda alınacak tedbirlerle ilgili olarak Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında ortak çalışma başlatıldığını söyledi.


Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı
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