Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları ve özellikle serinlemek için Samsun sahillerinde denize giren vatandaşların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren rüzgar konusunda önümüzdeki günlere ait hava tahminleri hakkında Bölge Müdürü Bülent Şirin'den bilgi aldı.Yaz mevsiminin ve sıcak havaların etkisiyle Samsun sahil şeridinin hem Samsunlu hem de çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde kullanıldığını hatırlatan Vali Dağlı, bununla birlikte boğulma vakalarının ve herkesi derinden yaralayan can kayıplarının da yaşanmaya başlandığına dikkat çekerek, yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi amacıyla valilik koordinasyonunda büyükşehir belediyesi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları ve belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alındığını ve meteorolojik verilere göre sürekli olarak durum değerlendirmesi ve uyarılar yapıldığını belirtti.Vali Dağlı, özellikle rüzgarlı havalarda alınacak tedbirlerle ilgili olarak Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı arasında ortak çalışma başlatıldığını söyledi.