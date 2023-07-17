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Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!

Birbirine benzemeyen 8 parti, koalisyon kurdu. Ancak attıkları her adım kaostu… Seçimi kaybedeceğini anlayan Kemal Kılıçdaroğlu, son bir umutla Zafer Partili Ümit Özdağ'a koştu. Masaya ortak olan Özdağ, 28 Mayıs yenilgisinin ardından ilk kez konuştu. Yapılan gizli anlaşmayı ortaya koydu: Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı'nı bana verdi. Ben, İçişleri Bakanı olacaktım ancak açıklamamı istemediler. Yenilginin sebebi…

Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
Ekleme: 17.07.2023 - 10:21 Güncelleme: 17.07.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
Koalisyon masası, seçimlerden önce defalarca kez toplandı. Ancak hiçbir konuda anlaşma sağlayamadı.

Çıkartacakları aday başta olmak üzere her konuda tartışma yaşadı. 14 Mayıs seçimlerinin ardından da paniğe kapıldı.

Oy toplamak için her türlü ittifakı kabul eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Zafer Partili Ümit Özdağ ile anlaştı.

Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!

KAOS BAŞLADI

Ancak birbirine benzemeyen 8 partinin kurduğu koalisyon, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde hüsrana uğradı. AK Parti, seçimlerden zaferle çıkarken koalisyonda kaos başladı.

Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!

Aylar süren sessizliğini bozan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile kurduğu ittifak hakkında kritik açıklamalar yaptı.

AYLAR SONRA SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile her fırsatta anlaşmazlık yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak Ümit Özdağ ile yakınlaştı. Seçimlerde destek alabilmek için Özdağ'a verdiği sözler, seçimden aylar sonra ortaya çıktı.

Özdağ, önceki gün verdiği röportajında Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıkladı.

Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!

3 BAKANLIK İLE...

Buna göre Kılıçdaroğlu ile Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teskilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptı.

Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!

YAZILI MUTABAKAT YAPMIŞLAR

Özdağ, 'Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık.

MİT Başkanı da Zafer Partili olacaktı. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı' diyerek bombayı patlattı.

Seçimlerin kazanılması halinde kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Ümit Özdağ, kendi partisine verilecek diğer iki bakanlığı ise açıklamak istemedi.

Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!

O İSİMLERİ HEDEF GÖSTERDİ!

Yenilginin sebebi olarak koalisyondaki küçük partileri hedef gösteren Ümit Özdağ, sözlerine şöyle devam etti: Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti.

'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi…


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Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
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