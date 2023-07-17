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Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Sivas’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mandaları da bunalttı. Serinlemek için sulak alan arayan mandalar çareyi çamur banyosu yapmakta buldu. Mandaların serinlemek için yaptığı çamur banyosu drone ile havadan görüntüledi.

Ekleme: 17.07.2023 - 12:54 Güncelleme: 17.07.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Merkezhüyük köyünde aşırı sıcaklara dayanamayan mandalar, günün yarısını çamur banyosu yaparak geçiriyor.

Kırsalda sabah erken saatlerde beslenen mandalar, çamur banyosu yaparak serinliyor.

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Diğer büyükbaş hayvanlara göre derileri kalın olan mandalar koyu renkleri ile yaz aylarında sıcak havadan olumsuz etkileniyor.

Vücutlarının tamamını çamura bulayan mandalar drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

'Öğle vakitlerinde sulak alanlarda serinlemeye çalışıyorlar”

Mandaların aşırı sıcak ve soğuk havayı hiç sevmediğini belirten besici Seyhan Sosyal, “Eğer yağış olmazsa bu hayvanlar göletlere, su yataklarına, dereler ve çamurlara yatmaya başlarlar. Derileri çok kalın ve yağ oranı çok yüksek olan bu hayvanların ter bezleri olmadığından ve renkleri de koyu renk olduğundan dolayı sıcağa dayanamazlar, sıcağı sevmezler. Bu nedenle de öğle vakitlerinde sulak alanlarda serinlemeye çalışırlar. Mandaların sütü, yoğurdu lezzet ve sağlık açısından çok değerlidir. Satışları çok yapılmaz kasaplar tarafından mandaya çok rağbet gösterilmez ama genelde Afyonkarahisar'da büyük kesimhaneler alır, pastırma ve sucuk yaparlar” dedi.

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar
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