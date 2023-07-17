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Silivri'den kahreden haber: Gölete giren üç kardeş hayatını kaybetti

Silivri'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuktan ikisi kayboldu. Babaları tarafından gölden çıkarılan çocuklardan 1'i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni ise arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu.

Ekleme: 17.07.2023 - 10:23 Güncelleme: 17.07.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Silivri'den kahreden haber: Gölete giren üç kardeş hayatını kaybetti
Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi.

Silivri'den kahreden haber: Gölete giren üç kardeş hayatını kaybetti

Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini gölden çıkardı ancak diğer çocuklar suyun içinde gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç sevk edildi. Babası tarafından çıkarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırılan Mutaz Al Mohamad (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer gölde kaybolan Khaled Al Mohamad (6) ve Muhammed Al Mohamad (5), için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Silivri'den kahreden haber: Gölete giren üç kardeş hayatını kaybetti

Uzun süren çalışmalar sonucu diğer iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Anne Yasemin Al Mohamad, çocuklarının cansız bedenini görününce sinir krizi geçirdi. 3 çocuğunu da kaybeden anne, uzun sure çocuklarının başından ayrılamayıp, onlarla konuştu ve son kez öptü. Cenazeler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Aile yakını Aziz Erbaş, 'Bu arkadaşlar babamın aile dostlarıydı, Suriyeliler. Kendileri saat 17.30 gidi babamı aradılar, 'Lütfen abi gel, yardım et' dediler. Bize konum göndermelerini istedik. Yaklaşınca konuma ve jandarmayı görünce, anladık gölde boğulduklarını. Çocuğun birini babası çıkartmış. İkisini de su arama ekipleri çıkarttı' dedi.

Silivri'den kahreden haber: Gölete giren üç kardeş hayatını kaybetti

Silivri'den kahreden haber: Gölete giren üç kardeş hayatını kaybetti


Silivri'den kahreden haber: Gölete giren üç kardeş hayatını kaybetti


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