  • USD: 26,24 - 26,29
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Otobüste 'Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum' diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor

Bursa’da toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadın, başka bir kadının "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" şeklinde hakaretine maruz kaldı. Diğer yolcular ise hakaret eden kadına tepki göstererek özür diletti. Görüntülerde vatandaşların, "Saygı duyacaksın, özür dile. O kadar tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Otobüste 'Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum' diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
Ekleme: 17.07.2023 - 14:47 Güncelleme: 17.07.2023 - 14:56 / Editör: Ozge Selin
Otobüste 'Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum' diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına yolculardan tokat gibi cevap geldi. Hakaret eden kadına "Ya otobüsten aşağıya in ya da genç kızdan özür dile" diyerek haddini bildiren yolcular, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kişinin de takdirini kazandı.

"ÇARŞAFIN BANA TEMAS EDİYOR, TİKSİNİYORUM SİZDEN"

Heykel, Altıparmak, Çekirge, Dikkaldırım ve Hayran Caddelerinden rink yapıp Acemler Metro İstasyonuna yolcu taşıyan B 39 numaralı besleme olarak bilinen küçük otobüse dün akşam saat 20:00 sıralarında binen bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başlayınca, otobüsteki yolcular şaşkına döndü. Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Artan tepkiler üzerine söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri inkar eden kadın, yolcuların "Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile" demesi üzerine ettiği hakaretleri yutup genç kızdan özür diledi.

"ÇIPLAK OLUNCA SESİNİZ ÇIKMIYOR"

Otobüste bulunan genç-yaşlı tüm yolcular hakaret eden kadına, "Terbiyesiz in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın, tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git, çıplak olunca sesiniz çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi.

Otobüste "Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum" diyen kadına yolculardan tepki: "Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor" | Video

"HELAL OLSUN SANA BURSA"

Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca, kısa sürede binlerce kişi hakaretçi kadına otobüsteki yolcular gibi tepki gösterip, genç kıza destek verdi. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına "Hadsize haddini bildirmek, yoksula elbise giydirmek gibidir", "Helal olsun sana Bursa", "Burası Bursa" yorumları yazıldı.
CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket: Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon
Otobüste 'Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum' diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor
Halkın iradesine saygısızlık: 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapmayan Mansur Yavaş 16 Temmuz’da konser verdi
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor
Bir harf hatası Pentagon'da kriz yarattı! Gizli belgeler sızdı: Aralarında Türkiye ile ilgili bir mektup da var
Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem! Yunan Bakan'dan Ege'de sükunet için 2 formül: Fidan'ı işaret etti
Türkiye'nin 3 noktası alevlere teslim oldu! Hatay, Mersin, Çanakkale...
Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor
CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor: İşte sekiz soruda merak edilenler
CHP’de korku imparatorluğu! Tanju Özcan 'şeytani zekası var' diyerek o ismi açıkladı
PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş