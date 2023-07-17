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Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

Kurultay öncesi koltuk kavgasına tutuşup örgütlerin her kademesine yakın markaj uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez partisinin gençlik kolları il başkanlarını genel merkeze çağırdı. 14-16 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantılarda 28 Mayıs hezimeti bir kez daha "başarı" olarak pazarlandı. Daha önce ilçe belediye başkanları ve 81 il başkanını Ankara'ya çağırıp destek bildirisi yayımlatmaya zorlayan Kılıçdaroğlu, son toplantı ile gençlik kollarına da "gözüm üzerinizde" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Ekleme: 17.07.2023 - 09:44 Güncelleme: 17.07.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Seçim yenilgisinden günler sonra kurmaylarını 50'ye yakın belediye başkanı ile görüştürüp demir yumruğunu ilk kez gösteren Kılıçdaroğlu, ardından 36 ilçe belediye başkanını Ankara'da ağırlayarak 'Beni destekliyorlar' algısı yaratmıştı.

21 Haziran'da 81 il başkanını genel merkeze çağıran CHP lideri, kendileri ile 8.5 saatlik bir görüşme yapmış ve 'destek bildirisi' yayımlamalarını istemişti.

Buna itiraz eden 20'yi aşkın il başkanının kazan kaldırdığı toplantı, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bugüne kadar kendisine destek vermeyen birçok ilçe başkanını tasfiye eden Kılıçdaroğlu, son olarak 'değişim' yanlısı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında da 'İhraç edin' talimatı vermişti.

Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

'İSYANI BASTIRMA' TOPLANTISI

Öte yandan CHP Genel Merkezi'ndeki Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nın 'Ulukuş krizi' sonrası gerçekleştirilmesi de dikkat çekti.

Zafer Partisi'nin gençlik hareketi kurucusu olan Gökşen Anıl Ulukuş, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atandığını duyurmuştu.

Bu atama partinin gençlik kolları liderlerini ayağa kaldırmış ve büyük bir isyan başlatmıştı. Tepkilere 4 gün dayanabilen CHP, Ulukuş'un danışman olarak atandığını yalanlamak zorunda kaldı.

CHP'nin yalanmasına sert tepki gösteren Ulukuş da partinin bu açıklamasını reddederek, 'Evrak yazın demek yerine Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenerek hata yapmışım' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

'PARTİDEN ATIN GİTSİN'

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'deki değişim krizi şiddetini her geçen gün şiddetini artırıyor. 13 yıldır her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmak istemiyor.

Partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada göreve devam mesajı verirken isyan bayrağı açarak Bolu'dan Ankara'ya 'değişim' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Kılıçdaroğlu'nu hedef almaya devam ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tanju Özcan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.

Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı

'İYİ DİNLEYİN LÜTFEN'

Özcan'ın, 'İyi dinleyin lütfen' başlığıyla yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyor: 'Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Oturduk karar verdik, partiden atılması için yüksek disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul 'Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz' dedi. Bizim etki edecek halimiz yok. Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor.

Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz.

'YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN'

Paylaşımında 'Yeter artık düşün CHP'nin yakasından' ifadelerini kullanan Tanju Özcan da, Kılıçdaroğlu'nun hedef alarak şunları söyledi: Dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak' 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız.

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Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
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