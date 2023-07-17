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İstanbul’da feci kaza: 17 yaşındaki gençten acı haber

İstanbul Başakşehir'de kiralık otomobil ile seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü bisiklet süren 17 yaşındaki Atakan Çağlar'a çarptı. Metrelerce savrulan Çağlar, kurtarılamadı. Ekiplerin yaptığı incelemede, kaza ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı

Ekleme: 17.07.2023 - 10:35 Güncelleme: 17.07.2023 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da feci kaza: 17 yaşındaki gençten acı haberKorkunç kaza, 26 Haziran'da Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Lozan Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, arkadaşları ile bisiklet turu yaptıktan sonra eve doğru yola çıkan 17 yaşındaki Atakan Çağlar'a Lozan Caddesi üzerinde Ilgın Enes T. yönetimindeki 34 EDG 695 plakalı otomobil arkadan çarptı.

İstanbul’da feci kaza: 17 yaşındaki gençten acı haber



Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Atakan Çağlar hastaneye kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan Çağlar yaşamını yitirdi.

İstanbul’da feci kaza: 17 yaşındaki gençten acı haber

106 KİLOMETRE HIZ YAPMIŞ!

Kiralık otomobilin firmasından gelen raporla birlikte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda 106 kilometre giden sürücünün herhangi bir fren manevrası yapmadan 17 yaşındaki çocuğa çarptığı ortaya çıktı. Bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesinin ardından tekrar gözaltına alınmak istenilen araç sürücüsü her yerde aranmaya devam ederken, acılı aile adalet istiyor.

İstanbul’da feci kaza: 17 yaşındaki gençten acı haber

ARAÇ KİRALIKMIŞ!

Kazanın ardından çalışma yapan polis ekipleri Atakan Çağlar'ın kazadan dakikalar önce geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi. Genelde kaldırımdan seyir halinde olan Çağlar'ın zaman zaman hatalı parklar nedeniyle yola indiği görüldü.

İstanbul’da feci kaza: 17 yaşındaki gençten acı haber



Aynı zamanda 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün online araç kiralama platformundan kendisini tanımlamak için yüklediği videolar da ortaya çıktı.

12 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Kazayla alakalı konuşan Atakan Çağlar'ın yakını Ömer Sağlam, 'Bayramdan önce Kayaşehir yolunda arkadan çok hızlı gelen bir aracın çarpması sonucunda 12 gün yoğun bakımda kalarak vefat etti. Bu süreç içerisinde çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da feci kaza: 17 yaşındaki gençten acı haber

Vefat ettikten sonra tutuklanmak istendiğinde ise sürücüye ulaşılamadı. Ölümlü bir kaza var ortada 50 hızla gidilmesi gerekirken çok fazla bir sürat var. Çarpan şahıs aracı bir uygulamadan kiraladığı için biz daha sonra raporları aldık 106 kilometre hızla çarpmış ve hiç frene basmamış tam 95 metre ileride durabilmiş' ifadelerini kullandı.



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