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Hatay'da 1 milyon metreküp enkaz yerleşim yerlerinden taşındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerinde büyük oranda etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaları kaldırma çalışmaları devam edereken bugüne kadar yaklaşık 1 milyon metreküp enkazın taşındığı belirlendi.

Ekleme: 17.07.2023 - 11:50 Güncelleme: 17.07.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler 11 ili etkiledi.

Yıkıcı depremlerin üzerinden 6 ay geçti.

Yaşanan depremlerin ardından kentleri yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında ise Hatay geldi.

Kentte merkez Antakya ilçesinin yanı sıra Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde de yıkım kararı verilen binalarda ekiplerce çalışma gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri bina yıkımlarını takip ediyor
Çevresi güvenlik ekiplerince şeritlerle kapatılan binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Yıkılan ağır hasarlı binalardan numune alınmasının ardından molozlar, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına gönderiliyor.

Kentin hemen her noktasında devam eden yıkım çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor.

"1 milyon metreküp enkaz yerleşim yerlerinden taşınmıştır"
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, arama kurtarma ve diğer acil çalışmaların tamamlanmasının ardından afetten zarar gören şehir ve köylerin tekrar ayağa kaldırılması için yoğun bir çaba harcandığını söyledi.

Kent merkezini oluşturan Antakya ve Defne ilçelerinde hasarlı binaların yıkımı, enkazlarını kaldırma ve ayrıştırma işlemlerinin devam ettiğini anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

Ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları esnasında insan ve çevre sağlığının korunmasına özen gösterilmektedir. Bugün itibarıyla Hatay genelinde yaklaşık 1 milyon metreküp enkaz yerleşim yerlerinden taşınmıştır.

Bu çalışmalara ek olarak, devletimiz tarafından afet bölgesindeki alt ve üstyapının yeniden inşası, yeni hastaneler, kamu binaları ve diğer tesislerin de yapımına eş zamanlı olarak başlanmıştır.

Yerleşim yerlerimizin topyekun ayağa kaldırılması, sosyal ve kamusal düzenin tekrar tesis edilmesi için seferber olunmuştur.

"Şehri Hatay'ımızda yaraları hızlıca sarmak için çalışmalar sürdürülecektir"
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın da içinde bulunduğu 11 ilin büyük yıkıma uğradığını hatırlatan Masatlı, sözlerini şöyle tamamladı:

Felaketin ilk anından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki devletimiz olmak üzere tüm kurumlarımız, milletimizle el ele vererek afet bölgesine yardıma koşmuştur. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm kurumlarıyla medeniyetler şehri Hatay'ımızda yaraları hızlıca sarmak için çalışmalarını sürdürecektir.
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