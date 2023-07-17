Halkın iradesine saygısızlık: 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapmayan Mansur Yavaş 16 Temmuz’da konser verdi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitler için hiçbir etkinlik yapmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’da vatanı için canını veren kahramanlar yâd edilirken ertesi gün konser organize etmesi tepki çekti.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “15 Temmuz programlarına destek vermeyen, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmayan CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş unutmasın ki koltuğunu, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludur. Ben milliyetçiyim diyen Yavaş’ın milliyetçiliği bu kadarmış” diye tepki gösterdi.Göreve gelir gelmez ilk işi Ankara’da reklam panolarında bulunan 15 Temmuz afişlerini kaldırtan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 7’nci yılına girilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde demokrasisi ve vatanı için gözünü kırpmadan tankların F-16’ların, helikopterlerin mermilerine göğsünü geren kahramanları bir kez daha görmezden geldi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ABB’nin 15 Temmuz’un hemen ertesi akşamında konser düzenlemesine tepki gösterdi. Özcan, “Burası hain darbecilerin ellerine geçirmek için var gücüyle saldırdıkları önemli bir yerdir. 7 yıl önce hainlere karşı en büyük mücadele Ankara’da verildi. En çok şehit burada verildi. Sayın Yavaş MHP’li olduğu dönemlerde Genel Başkan Devlet Bahçeli beyefendiyi ‘Partiyi CHP’lileştiriyorsunuz’ diyerek eleştiride bulunmuştu. Bugün kendisi sanki 40 yıllık CHP’li gibi davranıyor. 15 Temmuz programlarına destek vermeyen, kahraman halkın alanlardaki sevinçlerine ortak olmayan CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş unutmasın ki koltuğunu, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludur. Ben milliyetçiyim diyen Yavaş’ın milliyetçiliği bu kadarmış” dedi.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “CHP’li belediyeler hiçbir zaman 15 Temmuz’u sahiplenmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Başkanı Yavaş’ın 15 Temmuz Anma Programı’na katılmaması çok manidardır. Seçimden önce FETÖ’cülere nasıl sözler verildiğini hepimiz hatırlıyoruz. Mansur Yavaş unutmasın ki koltuğunu, bu darbeye karşı halkın kahramanca direnişine borçludur. Eğer Ankaralı vatandaşlarımız tanklara, F-16’lara, Helikopterlere, darbeci askerlere karşı gelmeseydi belki de Yavaş’ın başkanlık koltuğunda darbeci teröristler oturuyor olacaktı.” dedi. Özcan şöyle devam etti:“Ankara şanlı direnişin başkentiydi. 251 şehidimiz, birçok da gazimiz var. Ankara ele geçirilmiş olsaydı devletimiz ele geçirilecekti. Ankaralılar burası son kale diyerek Ankara’yı savundu. Bayrağımızı yere düşürmedi. Ezanımızı susturmak isteyenlere geçit vermedi. Mansur Yavaş 15 Temmuz’u kabul etmeye bilir ama şehitlerimize saygıdan bir anma programı düzenlemesi doğru ve etik olandı. Yavaş’ın ne şehitlerimize ne de şehit ailelerimize saygısı yok. Anma programı düzenlemediği gibi bir de hiç yüzü bile kızarmadan yıl dönümünün ertesi günü Anıtpark’ta konser düzenledi. Yavaş göreve geldiğinde ilk işi belediye personeli olan ve Devlet Övünç Madalyası sahibi bir 15 Temmuz gazimizi işinden etti. Şehit ailelerine hizmet veren vakfın binasına haciz göndermiş bir isimdir kendisi. Seçimden önce FETÖ’cü hainlere birçok vaatler verildi. Bunların hepsi hafızalarımızdadır. Seçime çok az bir zaman kaldı. Buna hep beraber dur diyeceğiz”