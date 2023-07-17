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Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: Uzmanlar tam tarih verdi

Son zamanlarda art arda yaşanan Güneş fırtınalarını inceleyen Rus bilim insanları, dün yaşanan Güneş patlamalarının ardından bugün oldukça güçlü bir Güneş patlamasının Dünya'yı vurabileceğine dair uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra patlama radyasyon fırtınalarına da neden olabilir.

Ekleme: 17.07.2023 - 11:01 Güncelleme: 17.07.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: Uzmanlar tam tarih verdi
Reuters'a konuşan Rus bilim insanları, dün Güneş'te 3 patlama gözlemledikten sonra, bugün kısa dalga iletişimini engelleyebilecek güçlü bir Güneş patlamasının olabileceğini ifade etti.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: Uzmanlar tam tarih verdi

Moskova'daki Federov Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü'ne göre söz konusu proton patlamaları, elektrik teknolojisini kötü etkileyebilir.

Moskova'nın bahsettiği bu X sınıfı patlamalar, Güneş sistemindeki en büyük patlamalardır ve uzun süreli radyasyon fırtınalarına neden olabilir.

Bir süredir Güneş fırtınalarını inceleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Üssü (NASA), birkaç ay önce tüm dünyayı karanlığa gömebilecek fırtınalarla ilgili dikkat çeken bir tespitte bulundu.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: Uzmanlar tam tarih verdi

NASA'ya göre öldürücü Güneş fırtınaları elektriği saatlerce devre dışı bırakabilir ve hazırlanmak için yalnızca 30 dakika olabilir.

Bunun yanı sıra insanların bir hayatta kalma kiti oluşturma ve dijital belgelerin basılı bir kopyasını almak için de hazırlık yapmalılar.

Gökbilimciler 24 Nisan'da Güneş'in yüzeyinde bir patlama gözlemişti. Söz konusu meydana gelen patlama bugün Dünya'yı vurmaya hazırlanan milyarlarca tonluk plazmayı serbest bıraktı.

Koronal kütle atımı olarak bilinen patlama, Güneş'in güneybatı kısmından fırladı ve yoğun güneş rüzgarları yardımıyla Dünya'ya doğru plazma fırlattı.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yakalanan olayda, bu parçacıklara yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığına ve Dünya'ya çarpmasının ya da çarpmamasının yalnızca 'kader' olduğuna dikkat çekildi.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: Uzmanlar tam tarih verdi

Plazma akışı Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin açıklamasına göre bu akşam saatlerine kadar etkili olacak.

EarthSky ise Dünya'nın manyetik alanının plazmalar nedeniyle sabitlendiğini ifade etti.

Uzmanların raporlarına göre parçacıklar Dünya'nın yörüngesindeki uyduları bozabilir ve bu ihtimal yüzde 50 civarında. Aynı zamanda uzmanlar elektrik kesintisi ihtimalinin de olduğunu dikkat çekti.

Bunun yanı sıra söz konusu akış, Dünya'yadaki pek çok teknolojik aleti de bozabilecek bir radyasyon içeriyor.

Güneş rüzgarlarının aynı zamanda Dünya'nın manyetosferini şok eden bir etkiye sahip olması de bilinenler arasında. Yaşanan jeotermal fırtınalar ise yörüngede dönen uydularu bozabilir.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: Uzmanlar tam tarih verdi

Son aylarda pek çok Güneş patlaması Dünya'yı vuruyor. Bu nedenden dolayı da Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağı düşünülüyor.

Güneş fırtınası haberlerinin artmasının nedeni ise Dünya'nın 11 yıllık Güneş döngüsünün içinde olması.

Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor.

Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: Uzmanlar tam tarih verdi

Geçtiğimiz aylarda ise Hindistan Uzay Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi, güneş rüzgarı ve Dünya'nın manyettosferiyle etkileşime girmesi nedeniyle bir ekvatoral koronal deliğinin oluşmuş olabileceğini söylemişti.

Korona kütle delikleri, Güneş'in atmosferinden fırlatılan yüklü parçacık patlamaları anlamına geliyor. Bu parçacıklar, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girdiği zaman nefes kesici görüntüler yaratıyor.



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