Fenerbahçe'de 8 ayrılık birden! İsmail Kartal'ın raporu ortaya çıktı

Kadrosunu Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic ile güçlendiren Fenerbahçe'de tranfer çalışmaları devam ediyor. Brezilyalcı savunmacı Rodrigo Becao'nun transferi biterken gündemde Hırvat kaleci Dominik Livakovic var.Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'de yabancı futbolcu sayısı arttı. Dolayısıyla Fenerbahçe yeni sezon öncesi bazı yabancı futbolcularla yollarını ayırmak zorunda kalacak.Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda en fazla 14 yabancı futbolcuya izin verirken, Fenerbahçe'de bu sayı şimdiden 17'ye yükseldi. Rusya kampının ardından yönetimle bir araya gelen teknik direktör İsmail Kartal, takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.İsmail Kartal bu sezonki kadro planlamasında Joao Pedro, Willian Arao, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Burak Kapacak, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'u düşünmüyor. Gelen tekliflerin hepsi değerlendirilecek.Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcular şu şekilde:,Dusan Tadic, Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi, Attila Szalai, Luan Peres, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Diego Rossi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, Willian Arao, Miguel Crespo.