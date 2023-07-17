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Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı: Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Filenin Sultanlarını tebrik etti.

Ekleme: 17.07.2023 - 14:05 Güncelleme: 17.07.2023 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı: Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nde tarih yazarak mücadeleyi zaferle taçlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.
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