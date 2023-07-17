Ekrem İmamoğlu ve İBB’den yürüyen merdiven çilesi! Vatandaştan tepki gecikmedi: Arıza değil eziyet

Ekrem İmamoğlu İstanbul'u unuttu. Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına tutuştu. Hemen her gün bir kaosun yaşandığı Mega Kent'te arıza yapan metrobüsler ile seferlerini aksatan otobüsler vatandaşın kabusu oldu. Son olarak en yoğun kullanılan metro duraklarındaki yürüyen merdivenler de durdu… Vatandaş, "Bu kadar da olmaz" diyerek Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: İstanbullu asıl değişimi onu göndererek yapacak!

Cumhuriyet Halk Partisi, seçim sonrası koltuk kavgasına daldı. Büyükşehirleri ise hizmet dışı bıraktı. Özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda milyonlarca insanı mağdur ederek tepki aldı.İstanbul'u unutup Türkiye turuna çıkan kışın kayak, yazın tekne tatilini ihmal etmeyen Ekrem İmamoğlu, '16 milyon için çalışıyoruz' diyerek göz boyamaya çalışsa da gerçek bambaşkaydı.Mega Kent'te her gün bir kaos yaşandı. Ya metrobüs yandı ya da otobüs arıza yaptı.Şimdi de benzer mağduriyet, metro metrobüslerdeki yürüyen merdivenlerde yaşandı.İstanbullunun en yoğun kullandığı ve aktarma görevi üstlenen duraklarda, yürüyen merdivenler, bakım ve arıza bahanesi gösterilerek kapatıldı. Aylarca kullanım dışı kaldı. Özellikle sabahın erken saatlerinde işe yetişmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşlılar ise merdivenleri çıkmakta zorlandı.Son olarak 4. Levent metro istasyonunda bugün bitmesi beklenen bakım çalışmasının hala sona ermeyişi tepki aldı. Vatandaşlar, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdırdı:-Ekrem'le işler hiç yürümüyor!-Neydi 16 milyon için mi çalışıyordu-İmamoğlu CHP koltuğu için değişim istesin, İstanbullu asıl değişimi onu göndererek yapacak!-Ekrem İmamoğlu'nun da değişim zamanı geldi.