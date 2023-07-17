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Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Damatla düğün salonunda tartışan fotoğrafçı çileden çıktı. Düğünden sonra damadın evine giden fotoğrafçı, kapının önündekilere ateş açtı. Damadın amcası ve arkadaşı tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Vahşetin sebebi ise herkesi şaşırttı.

Ekleme: 17.07.2023 - 15:21 Güncelleme: 17.07.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı. Tüyler ürperten olay Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir düğünde başladı. Damat Güven E. anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.'ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisi vereceğini söyledi.

Ancak iddiaya göre fotoğrafçılık yapan M.Y. çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı.

Ancak silahını alarak damadın evine giden M.Y. kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti. Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven E., damadın babası Abdurrahman E. damadın kardeşi Yusuf E. ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B. G. yaralandı.

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Olayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Sait Atahan, 'Teyzemin çocukları olur. Bizim düğünümüz vardı. Olay, düğün salonunda ufak bir ağız münakaşası ile başladı. Teyzemin çocukları, fotoğraf çeken şahıslardan rica etti.

Fotoğrafını çektiği kişilerden para almamasını, kendisinin toplu alacağını söyledi. Damat misafirlerin rahatsız olmasını istemedi. Fotoğrafçı, 'Sanane, sen kimsin' diye cevap verince tartışma çıkıyor. Daha sonra damat ayrıldı. Fotoğraf çeken arkadaş ise, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' dedi.

Gözüm ikisinin üzerindeydi. Orada yatıştılar. Aradan yarım saat geçtikten sonra yine aynı konudan münakaşa oldu. Biz yine olayı yatıştırdık. Fotoğraf çeken çocuk salondan ayrıldı. Düğünümüz 22.00 gibi bitti. Eve geldik. Misafirlerimiz ile kapıda oturduk. Fotoğrafçı babasına, '20-30 kişi beni dövdü' demiş. Biz de öyle bir şey olmadığını söyledik. Adresimizi öğrenip buraya geldiler. Eve saldırdılar.

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!

Bizimkiler kavga için dışarıya çıkmadı. Herhangi bir olay olacağını sanmadılar. Diğer taraf sert konuştu. Komşular, arkadaşlar araya girdi. Gelenleri göndermeye çalıştık. Damat içeriden çıktı. Karşı taraf onu görünce tekrar geldi.

Bir tanesi elinden silah çıkartıp ateş etti' şeklinde konuştu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karıştığı tespit edilen M.Y. ile yanındaki şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bölgede yaşanabilecek olaylara karşı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Düğün fotoğrafçısı katliam yaptı: 2 ölü 4 yaralı! Damadın o sözüne kulak asmayıp bildiğini okumuş!
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