Bozyazı açıklarında 16 göçmen yakalandı

Plastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Gemisinin ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurarak, içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri Bozyazı ilçesi açıklarında bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik hemen harekete geçerek, ihbar edilen içinde göçmenlerin bulunduğu botu durdurdu. Teknede yapılan aramada 16 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler ve göçmen kaçakçıları, alınan güvenlik önlemleri altında karaya çıkarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilcegi öğrenildi.