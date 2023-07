Bir harf hatası Pentagon'da kriz yarattı! Gizli belgeler sızdı: Aralarında Türkiye ile ilgili bir mektup da var

Financial Times'da (FT) yayımlanan bir haber Pentagon ile ilgili bir skandal ortaya çıktı. Pentagon'un yalnızca bir yazım hatası ile gizli mesajları Batı Afrika ülkesi Mali'ye sızdırdığı ifade edildi.Haberin devamına göre milyonlarca ABD askeri e-postası, diplomatik belgeler, vergi iadeleri, şifreler ve üst düzey subayların seyahat bilgileri de dahil olmak üzere son derece hassas bilgilerin sızdırılmasına neden ise yalnızca bir yazım hatası.Sorun, insanların tüm ABD askeri e-posta eki '.MIL' ile Mali'nin 'ML.'sini karıştırmış olmalarından kaynaklanıyor.FT, aslında bu sorunun on yıldan fazla bir süredir devam ettiğine dikkat çekti. Yaklaşık on yıl kadar önce Hollandali internet girişimcisi Johannes Zuurbier durumu fark etti.Zuurbier, ABD'yi bu konuda uyarabilmek için aylardır yanlış yönlendirilmiş e-postaları topluyor. Şu an için girişimcinin elinde 117 bine yakın yanlış yönlendirilmiş mesaj var.Konuyla ilgili açıklama yapan Zuurbier, 'Bir ciddi bir risk ve ABD'nin düşmanları tarafından istismar edilebilir' dedi.Konunun dikkate alınmamasının sebebi ise şu: E-posta akışlarının çoğu istenmeyen postalardan oluşuyor ve herhangi bir sınıflandırmaya tabi değiller. Ancak bazıları ciddi anlamda gizli bilgiyi içerebiliyor.Konuyla ilgili konuşan Ulusal Güvenlik Teşiklatı ve ABD Ordusu Siber Komutanlığı'ndan emekli amiral Mike Rogers, 'Bu tür bir sürekli erişiminiz var ise yalnızca sınıflandırılmamış bilgilerden bile istihbarat üretebilirsiniz' dedi.Öte yandan sızdırılan belgelerde Türkiye ile ilgili bir ayrıntı da var. FT, bir FBI ajanının askeri e-postaları iletirken terör örgütü PKK'nın ABD'deki Türk çıkarlarına karşı olası operasyonları hakkında ABD Dışişleri'ne gönderilen acil bir Türk diplomatik mektubu da olduğunu söyledi.Ayrıca bunun yanı sıra sızdırılanlar arasında konuyla ilgili olarak 'Yalnızca Resmi Kullanım İçin' ibaresine sahip olduğundan bahsedildi.Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Avusturalya Savunma Bakanlığı ile ilgili bilgilerin de sızmış olduğu ifade edildi.Genel olarak sızdırılan belgeler arasında tıbbi veriler, kimlik belgesi bilgileri, gemiler için mürettebat listeleri, üslerdeki personel listeleri, tesislerin haritaları, üs fotoğrafları, deniz teftiş raporları, sözleşmeler, personel hakkında suç duyuruları, zorbalıkla ilgili iç soruşturmalar, resmi seyahatleri içerir. seyahat programları, rezervasyonlar ve vergi ve mali kayıtların olduğu biliniyor.