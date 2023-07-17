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Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez ülkeleri çıkarması bugün başlıyor. Başkan Erdoğan ilk olarak Suudi Arabistan'a gidecek. Ziyaretlerde üç ülke ile milyar dolarlık yatırım anlaşmaları masada olacak.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım
Ekleme: 17.07.2023 - 09:18 Güncelleme: 17.07.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında bugün Suudi Arabistan Cidde'ye geliyor. Cidde'nin ardından Salı günü Katar, Çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Ercan Havalimanının açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez çıkarması yapacak. Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği ile doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım


KÖRFEZ DİPLOMASİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Geçtiğimiz hafta Litvanya'daki diplomasi trafiğini bu hafta Körfez ülkelerinde sürdürmesi beklenen Başkan Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez çıkarması yapacak

Başkan Erdoğan'ın Körfez ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi heyeti de Körfez ülkelerini ziyaret etmişti.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Somut projeler üzerinden gerçekleştirilen ön görüşme Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacağı ziyaretler kapmasında ikili anlaşma şeklinde resmiyet kazanacak. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı doğrudan 100 milyar dolarlık yatırımların imzaları atılacak.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım

TÜRKİYE İŞ FORUMLARI DÜZENLENECEK

Ekonomi kurmaylarının ziyaretleri ile birlikte teknik alt yapısı tamamlanan başta sanayi, tarım, teknoloji, ulaşım ve ticaret bakanlıklarına yönelik yatırımlar için antlaşmalar bugünden itibaren resmiyete dökülecek.

Öte yandan körfez ülkelerinde Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) tarafından Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği yapılacak. Hedef dış ticaret hacmini dengeli şekilde artırmak olacak.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım

KÖRFEZLE YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR
Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 10 yıl içinde 3trilyon dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor. Suudi Arabistan konut ve belediyeler Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyarette 100 milyar dolarlık belediyelerle ilgili yatırımlar 50 milyar dolarlık konut yatırımları planlandığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra yaşanan konut sektöründeki pazar sıkıntısının Suudi Arabistan ile ilişkilerin sağlamlaşması ile büyük oranda giderilmiş olacak. Suudi Arabistan özelleştirme ve kamu ortaklığı başkanın bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan en son 28 Nisan 2022'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunmuştu.


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