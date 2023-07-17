Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında bugün Suudi Arabistan Cidde'ye geliyor. Cidde'nin ardından Salı günü Katar, Çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Başkan Erdoğan Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Ercan Havalimanının açılışını gerçekleştirecek.Başkan Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez çıkarması yapacak. Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği ile doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak.Geçtiğimiz hafta Litvanya'daki diplomasi trafiğini bu hafta Körfez ülkelerinde sürdürmesi beklenen Başkan Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez çıkarması yapacakBaşkan Erdoğan'ın Körfez ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi heyeti de Körfez ülkelerini ziyaret etmişti.Somut projeler üzerinden gerçekleştirilen ön görüşme Başkan Erdoğan'ın bugün başlayacağı ziyaretler kapmasında ikili anlaşma şeklinde resmiyet kazanacak. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı doğrudan 100 milyar dolarlık yatırımların imzaları atılacak.Ekonomi kurmaylarının ziyaretleri ile birlikte teknik alt yapısı tamamlanan başta sanayi, tarım, teknoloji, ulaşım ve ticaret bakanlıklarına yönelik yatırımlar için antlaşmalar bugünden itibaren resmiyete dökülecek.Öte yandan körfez ülkelerinde Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) tarafından Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği yapılacak. Hedef dış ticaret hacmini dengeli şekilde artırmak olacak.Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 10 yıl içinde 3trilyon dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor. Suudi Arabistan konut ve belediyeler Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyarette 100 milyar dolarlık belediyelerle ilgili yatırımlar 50 milyar dolarlık konut yatırımları planlandığı öğrenildi.Özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan sonra yaşanan konut sektöründeki pazar sıkıntısının Suudi Arabistan ile ilişkilerin sağlamlaşması ile büyük oranda giderilmiş olacak. Suudi Arabistan özelleştirme ve kamu ortaklığı başkanın bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan en son 28 Nisan 2022'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunmuştu.